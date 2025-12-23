Thomas y Celta Femxa Zorka alejan sus caminos

El Celta Femxa Zorka y la escolta americana Jiselle Thomas, han decidido separar sus caminos tras las primeras trece jornadas de campeonato.

La americana no ha sido capaz de adaptarse al exigente nivel de la LF Femenina Challenge, sobre todo a lo que a entrenamientos se refiere. Thomas llegaba en el verano a Vigo procedente del baloncesto islandés, en donde el ritmo de trabajo es muy diferente al español. Ese ha sido uno de los aspectos que peor ha llevado la americana, que no estaba acostumbrada a un trabajo tan intenso, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos.

A pesar de ser una buena tiradora, 33% en tiros de dos y triples, y un 79% en tiros libres, Thomas era la octava rotación del equipo, lo que la llevó a una pírrica valoración de 49, cuando la MVP del equipo, Kelliher, tiene 262.

El club llevaba varias semanas barajando la opción de cortarla. Evidentemente, estamos en un momento de la competición en la que su aportación era más que suficiente, pero hay que pensar más allá. Por el momento, el Azulmarino parece intratable aunque ya ha comenzado a dar señales de debilidad, por lo que hay que pensar en una primera eliminatoria de cruce y un posterior play off de ascenso. Ese es el momento en el que se necesita a una jugadora que aporte al equipo. Los números de Thomas podrían ser los de una jugadora nacional de nivel medio, pero al tratarse de una jugadora extranjera la necesidad de una mayor aportación es máxima, ya que el equipo se va a jugar la temporada en el mes de abril, y no nos olvidemos que el objetivo es el ascenso de categoría.

Dentro del mal sabor de boca que supone darle la baja a una jugadora, la parte positiva es que todavía queda mucho tiempo para que llegue la recta final de temporada, y el club va a tener tiempo más que suficiente para encontrar la jugadora que busca. El problema es que el mercado no tiene demasiadas jugadoras libres, y hacerse con alguna en activo puede suponer un desembolso al que posiblemente el Celta Femxa Zorka no pueda llegar.

El perfil es claro, escolta-alero, con buena mano y capaz de aportar los puntos que puedan ser decisivos en un partido.