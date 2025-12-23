El Lóstrego gana al Sárdoma en el 90

As Celtas, líder. El Lóstrego, cuarto a un triunfo del segundo puesto. El Tomiño, en tierra de nadie tras sus últimos resultados, mientras que el Domaio y el Sárdoma ven cada fin de semana mucho más complicada su continuidad en el grupo gallego de 3ª Federación.

La jornada final hasta el regreso del campeonato en enero (día 11) decidió dos partidos en el descuento. El Lóstrego se impuso en As Relfas (0-1) con gol de Viñas pasado el minuto 90. Tanto es así que las sardomistas no llegaron a sacar de centro. El derbi vigués se decidió con una recuperación de Sofía, un balón en profundidad de María para Pili Viñas y tanto de ésta. 0-1 y triunfo para La Tormenta.

El Sárdoma de Pedro García, con un plantel Sub-17, tuvo un par de ocasiones ante las de Roberto Vázquez, pero el equipo de Beade dominó el balón y disfrutó de las ocasiones más claras. Al minuto de juego, en acción a balón parado, Julia Francesch pudo abrir el marcador de disparo; también Alba Ferré en un mano a mano ante Vares. Pero la portera sardomista, otra vez, se convirtió en la mejor del choque. El Lóstrego firma cinco victorias en fila para acabar el año, además, como segunda mejor defensa del campeonato.

As Celtas Sporting adelantó su partido al viernes, ganando en Abegondo por 1-2 al Orzán con dos zarpazos de “Luchi” Fernández en los minutos 5 y 6. Primero, Paula Rodríguez metía un balón en profundidad para “Luchi”, que en el giro dejaba atrás a la central local, Emma Gandoy, y desde la diagonal, sin pisar área, colgaba un balón que la portera del Orzán, Ana Seoane, pifiaba en el despeje. Después, Gandoy no cortaba un balón largo de la portera céltica Iria Ferreiro sobre “Luchi”, ésta se escapaba y, en el área, picaba con precisión el cuero para el 0-2. Dos latigazos seguidos, tres puntos. Las de David Ferreiro retomarán la competición en A Madroa frente al Sárdoma.

El Tomiño, al igual que el Sárdoma, se quedó a segundos de arañar un punto. Fue en el estadio de Santa Isabel y las de Jacobo Vázquez, además, se presentaron sin cambios. La portera, Antía Fernández, estuvo colosal y el Tomiño tuvo sus dos oportunidades. Y como quien perdona acaba pagando… Raquel cazaba el balón al borde del área y marcaba de chut imparable. Pasaban tres minutos y nueve segundos del tiempo reglamentario. El Victoria FC santiagués se llevaba el partido (1-0) y los tres puntos.

En A Granxa, el Domaio pasó de tener los tres puntos en el bote a cuatro minutos de miedo ante la SD O Val para acabar con empate (2-2). Todo parecía encarrilado con los goles de Fervenza y Cardesín, pero en el 69 y en el 73, Antía Delgado, “Balo”, ex del Atlético Vilalonga, llevó las tablas. Primero, aprovechando como le llegaba un balón de metido por Carmen Colodrón. Sara Alonso, primero con un paso adelante, luego mal colocada, veía cómo la volea se colaba en su meta. Después, desde fuera del área, la portera viguesa medía mal su salto y un disparo diagonal desde fuera del área se convertía en el empate.