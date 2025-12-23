El Bembrive suma su sexta victoria consecutiva

Sexta victoria consecutiva para el Bembrive FS, que cierra el año cuarto clasificado en la tabla, en plazas de las eliminatorias por el título y el ascenso a la 1ª División Iberdrola y, además, firmando la portería a cero por segundo encuentro consecutivo como visitante.

El partido se decidió casi en un abrir y cerrar de ojos. El quinteto que dirige Gael Madarnas apretó de inicio, presionó muy arriba, recuperó rápido y, cada vez que se hacía con el esférico, sacaba toda su velocidad.

Una combinación desde propio campo entre María González y Antía Boullosa acababa en diagonal larga de la pontevedresa para que la capitana de las viguesas se escapase sola y asistiese a Clau para el 0-1. Un minuto después, la “9” morracense pudo hacer el segundo, pero se entretuvo al borde de la línea de gol e Isabel palacios evitó el gol in extremis.

Con todo, Clau asistió a Laura para el 0-2 en otra acción veloz de las visitantes y un minuto más tarde “Café” picaba un balón para que María González lo rematase de cabeza y firmase el 0-3. La primera mitad fue un torbellino ofensivo vigués. Porque antes del descanso llegaron los goles de Café y de Jessi. Para el segundo tiempo solo quedó el de Antía para cerrar la goleada inapelable de las viguesas.