El Vigo acentúa su mala dinámica

Mala dinámica del Club Vigo, que fue durante dos jornadas el líder de la clasificación al inicio y termina el año 2025 en la quinta posición, por debajo de los asturianos y con un rendimiento muy flojo. Ahora van hacia atrás ya que llegan a estas alturas de la temporada con derrotas contra equipos que están a mucha distancia, como Valladolid, Canarias y ahora Gijón.

El encuentro comenzó con los jugadores de Coia cometiendo demasiados errores, lo que sumado a los fallos arbitrales pusieron el marcador en un claro 5-0 a favor del conjunto local. Esa diferencia permitió al conjunto asturiano jugar con mucha tranquilidad. Diego Taboada se desesperaba en el banquillo viendo la cantidad de errores que cometían todos los jugadores considerados titulares.

El segundo set fue más de lo mismo. Los vigueses, excesivamente apáticos y sobre todo cometiendo demasiados errores, algo que no había pasado al comienzo de la presente emporada. Pronto los locales se fueron 12-9, lo que les permitió seguir haciendo su buen voleibol y hundiendo más todavía a los vigueses. La diferencia aumentó en la recta final del set.

Ya con un 2-0 favorable a los locales y además conseguido de manera fácil se fueron al tercer set, en donde pareció que los vigueses querían reaccionar, pero todo fue un espejismo ya que fueron muy igualados hasta el final del set para pasar de un empate a 20 puntos a ponerse 23-20, con demasiada relajación viguesa y mucha alegría en el seno del club asturiano.

Ahora toca descansar y comenzar los entrenamientos a primeros de enero para afrontar la segunda parte de la competición, que comienza el día 17 en Coia contra SUAC de Las Palmas.