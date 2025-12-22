El Umia recupera el pulso con una trabajada victoria sobre el Antela (1-0)

El Umia logró tres puntos que le ayudan a recobrar la confianza. Fue un triunfo sufrido, pero merecido, ante un Antela que llegaba a casa del colista posicionado en la zona noble. Un hecho que añade plusvalía a un resultado que rompe la racha de 12 jornadas sin ganar de los de Barrantes.

Empezaron mucho mejor asentados los de Lino González. Mucho más adaptados a las estrechas condiciones de A Bouza, fueron capaces de generar acercamientos como el que dio el origen al único gol del partido. Fue en una acción por banda derecha que terminó en un centro al área que Jony Romero mandó a la red rematando en el segundo palo.

Salieron los ourensanos tras el descanso con una marcha más. Tuvieron opciones para empatar, pero no el acierto necesario para batir a Eloy. A base de peligrosas transiciones, el Umia fue recuperando el oxígeno, pero tampoco tuvieron la puntería necesaria para castigar los riesgos asumidos por el Antela.

Los últimos 15 minutos se le hicieron muy largos a los de Barrantes. La ansiedad por no dejar escapar una victoria muy necesaria en todos los sentidos empezó a pesar. Incluso en el descuento el Antela se topó con una gran mano de Eloy que frustró el empate y rubricó un triunfo vital.

Ficha del partido:

1-0

Umia - Antela

UMIA: Eloy, Cubillo (Samu Acha, min. 57), Pablo Baúlde, Emilio, Esteban, Jony, Álex Guillán, Xabi_Ares (Joseph, min. 76), Cavani (Carlos, min. 84), Jacobo y Pablo Piñeiro.

ANTELA: Bruno, Adrián Álvarez, Álex Boán, Peruzzo, Carlos González (Negrete, min. 46), Jorge (Dinis, min. 82), Pedro, Adrián Lorenzo, Pablo (Lamas, min. 46) (Charly, min. 68), Mauro y Brais (Hernández, min. 68).

GOLES: 1-0, min. 24: Jony.