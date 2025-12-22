Triste despedida de año del Gran Peña

1. GRAN PEÑA: Asier, Armada (Ginto, min. 46), Cantero, Iker (Odilo, min. 62), Fran López, Mati, Lago, Fontán (Amet, min. 75), Vila (André, min. 62), Coira, Santi (Cellerino, min. 46). 2. BARBADÁS: Borja, Nespereira, Corzo, Iker (Nonso, min. 88), Rober (Presas, min. 64), Pablo Ruiz, Soriano (Isma, min. 64), Kevin, Villar, Joao Teixeira, Marcelo (Poch, min. 81) GOLES: 0-1, min. 65: Iker; 0-2, min. 73: Iker; 1-2, min. 90: Mati. ÁRBITRO: Sergio Miguens (Santiago). Expulsó por doble amarilla al visitante Joao Teixeira (min. 89). Además, mostró amarillas a los locales Iker y Vila y a los visitantes Pablo Ruiz, Marcelo, Corzo, Borja y al segundo entrenador David Vázquez. INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 15ª jornada de Liga de Tercera Federación, disputado en Barreiro. Mañana muy fría y húmeda y el terreno de juego esta vez tenía agua acumulada, sobre todo en el centro. Floja entrada.

Mal partido del Gran Peña que sumó ayer una nueva derrota en Barreiro, en esta ocasión frente al Barbadás, colista de la categoría.

A priori, parecía el rival propicio para que el Gran Peña se reencontrase con la victoria en casa, donde sólo ha ganado al Boiro, en la jornada 8. Pero no. Desde el inicio, se notaba falta de intensidad en los locales, que tenían muchas pérdidas de balón, escasa agresividad y mucha posesión sin profundidad. Mientras, el Barbadás estaba cómodo, bien colocado, esperando y tratando de salir a la contra. De la primera mitad sólo se puede destacar una jugada visitante en el minuto 36, que fue rematada por Iker contra el lateral de la red.

Ante las malas sensaciones, el entrenador vigués movió el equipo en el descanso, metiendo en el campo a Ginto y Cellerino, dos jugadores con carácter, pero el partido no mudó. Las escasas llegadas fueron de los visitantes. En el 57, en un lanzamiento de falta de Pablo Ruiz, se tiene que lucir Asier en el despeje y en el 65, llegó el primero para los visitantes, en una contra muy cómoda del Barbadás, que convierte en gol Iker.

Y poco después, en una acción casi idéntica, tanto en la confección como en los protagonistas, llegó el segundo (0-2, min. 72: Iker). A partir de aquí, el Gran Peña comenzó a jugar con más intensidad y verticalidad, lo que le permitió encerrar al Barbadás en su campo. Coira y Fran pusieron a prueba a Borja, pero el tanto local no llegó hasta el minuto 90+2, cuando Mati, convierte tras varios rechaces. Sólo quedaba minuto y medio del descuento y aunque el partido finalizó en el área de los visitantes, no hubo tiempo para más.