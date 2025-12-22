El Club San Ignacio de lucha olímpica celebró la presentación oficial de la temporada 25-26 en el pabellón de Teis. Se trata de la entidad más representativa de Galicia en esta modalidad, con setenta luchadores en sus filas, de categoría prebenjamín a sénior. «Es muy difícil que un club de lucha olímpica reúna a tantos deportistas», aseguran desde el club y reconocen haber notado «un pequeño bache en la participación femenina». La presentación incluyó calentamientos, técnicas y combates.

El San Ignacio exhibe músculo

El San Ignacio ha cerrado el año natural con cuatro oros, tres platas y tres bronces en campeonatos de España, además de las terceras posiciones en U17 y U23. En Galicia han sido campeones de la Liga Base Sur, la primera edición de la lucha playa, el III Memorial Alexander Kachalaev y la categoría U17, y subcampeones en U13 y la Liga Base. Con Ángeles Álvarez y Saúl Bello como entrenadores y Eladio Bello como director técnico, el club cuenta con los técnicos Manuel, Moisés y Leonardo, los árbitros Marcos Araújo y Aarón Bello y los delegados José y Cayetana.