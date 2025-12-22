Lucha Olímpica
El San Ignacio exhibe músculo
La entidad, que quiere incrementar la presencia femenina, se presentó en Teis con sus setenta miembros
REDACCIÓN
El Club San Ignacio de lucha olímpica celebró la presentación oficial de la temporada 25-26 en el pabellón de Teis. Se trata de la entidad más representativa de Galicia en esta modalidad, con setenta luchadores en sus filas, de categoría prebenjamín a sénior. «Es muy difícil que un club de lucha olímpica reúna a tantos deportistas», aseguran desde el club y reconocen haber notado «un pequeño bache en la participación femenina». La presentación incluyó calentamientos, técnicas y combates.
El San Ignacio ha cerrado el año natural con cuatro oros, tres platas y tres bronces en campeonatos de España, además de las terceras posiciones en U17 y U23. En Galicia han sido campeones de la Liga Base Sur, la primera edición de la lucha playa, el III Memorial Alexander Kachalaev y la categoría U17, y subcampeones en U13 y la Liga Base. Con Ángeles Álvarez y Saúl Bello como entrenadores y Eladio Bello como director técnico, el club cuenta con los técnicos Manuel, Moisés y Leonardo, los árbitros Marcos Araújo y Aarón Bello y los delegados José y Cayetana.
