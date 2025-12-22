Rodrigo Corrales: El descanso del guerrero

Rodrigo Corrales no estará en el Campeonato de Europa de Balonmano que se disputará el próximo mes de enero en Dinamarca, Suecia y Noruega. El portero cangués encadenará su tercera cita internacional de relevancia –con la salvedad de los Juegos Olímpicos de París– fuera de la lista de Jordi Ribera. Serán tres años sin estar en Europeos y Mundiales, curiosamente los mismos que lleva España sin subirse al podio desde que en 2023 lograse la medalla de bronce en el torneo disputado en Suecia y Polonia.

Los problemas de espalda, los mismos que lo han acompañado durante buena parte de su carrera deportiva, están detrás de las razones para no volver a formar parte de los Hispanos. Una lesión sufrida con su club, el Veszprem húngaro, lo mantendrá alejado de las pistas por un periodo de tiempo de entre seis y ocho semanas. El parón de las competiciones nacionales le vendrá bien para descansar y recuperarse de sus dolencias de cara a una segunda fase de la temporada en la que su club tiene depositadas grandes esperanzas. La damnificada, sin embargo, será una selección española que se quedará sin uno de sus grandes referentes en ese constante proceso de renovación que está viviendo en los últimos años.

Corrales ya se había perdido el Europeo de 2024 por una lesión similar en la espalda. Luego, en el Mundial de enero de este año fue Jordi Ribera el que lo dejó fuera de la convocatoria definitiva para decantarse por Gonzalo Pérez de Vargas y Sergey Hernández, en una decisión cuando menos discutible habida cuenta del nivel ofrecido por el cangués. Ahora de nuevo será una lesión la que le impida luchar por las medallas.

Lo cierto es que el seleccionador de los Hispanos agotó hasta el final las posibilidades de contar con los servicios del portero gallego en este campeonato. Corrales había llegado a este final de año muy tocado, después de haber forzado para seguir aportando su granito –enorme granito– de arena en el Veszprem. Ribera incluso se planteó la posibilidad de llevar a tres porteros al torneo, pero todos los informes médicos recabados apuntaron a una lesión que lo dejará en el dique seco entre mes y medio y dos meses.

Biosca y Hernández, pareja inédita

A la obligada renuncia del meta cangués se une también la de Gonzalo Pérez de Vargas, que volvió a las canchas con el Kiel a principios del pasado mes de noviembre después de superar una grave lesión de rodilla. Lógicamente el toledano no se encuentra al cien por cien para afrontar una competición de la exigencia de un Europeo, con una notable acumulación de partidos en escasos días. Así las cosas, los Hispanos contarán con una pareja inédita, formada por el actual guardameta del Magdeburgo, Sergey Hernández, y por el portero del Nantes, Nacho Biosca, jugador que destacó en su momento en categorías inferiores de la selección y que ahora, a sus 30 años, entra de lleno en el radar de la absoluta.

Corrales cuenta con un excelente palmarés con la camiseta de los Hispanos desde su debut en 2014. El ex jugador de Barcelona, Huesca, Wisla Plock y PSG tiene dos bronces en los Juegos Olímpicos (Tokio y París), dos oros y una plata en los Campeonatos de Europa y dos bronces en los Campeonatos del Mundo.