Reparto de puntos en el derbi entre Atios y Porriño

Empate sin goles en el derbi entre Atios y Porriño Industrial que se celebró ayer en O Carballo en un ambiente navideño y festivo.

Fue un partido muy igualado, con ocasiones para ambos conjuntos, pero sin acierto en el remate para romper la igualada inicial. Y como en todo partido de rivalidad que se precie, también hubo algo de polémica. En el minuto 56, el colegiado expulsó al local Pedrito y al visitante David Alonso, quedando ambos conjuntos con diez jugadores.

Es el segundo partido consecutivo en el que se le escapan puntos al Atios en casa. La semana pasada perdió ante el Portonovo en un partido loco, con lluvia de goles, y ayer empató frente al Porriño en un empate sin goles. A pesar de que se le escapasen cinco puntos de seis posibles en su campo, el Atios sigue como líder destacado del grupo con 34 puntos y mantiene a raya a sus perseguidores. La temporada sigue siendo sobresaliente aunque falta lo más duro a la vuelta del merecido descanso de Navidad.

Por su parte, el Porriño sigue en la zona alta, muy cerca de los primeros clasificados y sus esperanzas de mantienen intactas de cara al segundo tramo de temporada.