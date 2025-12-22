Primera vuelta inmaculada del Valinox

El Valinox Novás cerró una primera vuelta impoluta con pleno de victorias (15 de 15) y un fantástico rendimiento, que le sitúa al frente de la tabla, con una cómoda ventaja sobre el Lanzarote. El partido contra el Ribeiro no fue el mejor. Fue un choque trabado, duro, en el que el Novás notó el cansancio. El encuentro estuvo igualado en la primera parte, pero antes del descanso el Novás abrió distancias. En los últimos cuatro minutos, el equipo de O Rosal consiguió un parcial de 1-4, que le permitió llegar al descanso 11-15. En la segunda mitad, todo fue más sencillo para los visitantes, que siguieron aumentando la distancia (14-21, min 40). El choque continuó avanzando de forma cómoda para el Novás, con minutos para todos los jugadores, hasta cerrar la victoria con un contundente 22-31.

El Granitos Ibéricos Carballal despidió 2025 con una victoria frente al Lirón Teucro. El conjunto vigués no comenzó bien (4-6, min. 16). A partir de ahí, tomó la iniciativa (al descanso, 12-11). La segunda parte fue de los vigueses, obligando al Teucro a solicitar tiempo muerto (min. 39, 17-13). Pero ya nada podía frenar al Granitos, que finaliza la primera vuelta en el quinto puesto.

El Porriño no pudo acabar el año como quería. A pesar de que el equipo mejoró en su rendimiento y en su juego, no fue suficiente para conseguir la victoria frente al Calvo Xiria. El conjunto visitante dominó desde los primeros minutos 6-14, min. 23). Tras el paso por vestuarios, el Porriño llegó a ponerse a sólo un gol (19-20, min. 41). Un parcial de 0-3 fue decisivo.

En el Polvorín fue decisiva la regularidad visitante. El equipo de Valeria Flores salió muy bien (12-6, min. 15). Pero al Saeplast le faltó continuidad y al descanso la distancia se redujo (20-17). En la segunda mitad, el Cañiza no se encontró en ataque (sólo 11 goles). El Bueu empató en el minuto 40 (23-23) y el choque avanzó muy igualado, pero siempre con los de O Morrazo por delante.

El Reconquista estuvo metido en el choque en el Lalín Arena (11-9, min, 22) hasta que se descentró (17-13). El inicio de la segunda parte fue decisivo, ya que el conjunto local aumentó las distancias (26-19, min. 44) frente a un Reconquista que cometía muchas pérdidas y fallaba excesivos lanzamientos. Destacó André de Moura, con 11 tantos.