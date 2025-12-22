Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Portonovo pisa el acelerador

Diego Doval

Arousa

El Alertanavia tampoco pudo frenar la meteórica ascensión del Portonovo en la clasificación. La sexta victoria consecutiva del equipo de Baltar se finiquitó en la primera parte para situarse en la octava plaza.

Los goles de Juan Barbeito y Eloy Rosal permitieron hacer pronto los deberes en un campo que terminó impracticable.

