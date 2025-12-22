Pasto fue una pesadilla para el Areas

Los primeros quince minutos de juego fueron muy activos para los dos equipos, que dispusieron de varias ocasiones de gol. Pasado el primer cuarto de hora, Tielas y Millán la tuvieron en cada una de las porterías. Sin embargo, cinco minutos más tarde llegó el primero del Beluso por mediación de Pasto, que fue una pesadilla para la defensa pontareana. Sin capacidad de reacción del cuadro local, llegó el segundo para el Beluso, de nuevo por mediación de Pasto.

El Areas no era capaz de leer el partido y seguía perdido, sobre todo en el centro del campo, con lo que no era capaz de llegar a la portería contraria.

El Beluso no bajó la intensidad tras el paso por los vestuarios, y mediado el cuarto hacía el tercero. La cuenta se redondeó a cinco para el final.

Lemos-Tyde

El Tyde acaba el año en puestos de descenso, aunque la salvación la tiene a tan solo un punto.

El equipo fronterizo viajaba a Lugo para medirse al Lemos. El partido comenzó con los dos equipos buscando su puesto sobre el terro de juego, pero poco a poco los lucenses se fueron haciendo con su sitio sobre el terreno de juego.

A ocho minutos para el descanso, Guitian rompía la igualdad inicial poniendo al Lemos por delante en el marcador.

El problema de los tudenses llegó al comienzo de la segunda parte, con el segundo tanto del Lemos. Rodolfo dejó muy tocado al Tyde, que cuatro minutos más tarde encajaba un nuevo tanto. Los minutos finales pasaron sin historia.