El 'otro partido de Miami' también se cancela por "riesgos financieros"

El Villarreal-Barça que se disputó este domingo en el Estadio de La Cerámica se debería haber jugado en Miami. De hecho, se llegó a anunciar a bombo y platillo que así sería, en un hito histórico (para bien o para mal) para el fútbol español, el primer partido de LaLiga fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, la presión ejercida por AFE y el Real Madrid provocó que el promotor del encuentro, Relevent, decidiera cancelarlo el mismo día en que se iban a empezar a vender las entradas.

Pues bien, este lunes se ha sabido que 'el otro partido de Miami' ha corrido la misma suerte. Estaba previsto que el AC Milan y el Como que entrena Cesc Fàbregas jugaran en Perth (Australia) su encuentro de la Serie A programado para el 8 de febrero. Con el pretexto, en este caso, de que San Siro no estará disponible debido a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Los motivos de la cancelación

Sin embargo, y al igual que ocurrió con el Villarreal-Barça, ese proyecto se ha cancelado. "Las condiciones adicionales impuestas por la AFC [la confederación asiática] para autorizar el partido no pudieron ser cumplidas sin riesgos financieros para el gobierno de Australia Occidental y la Serie A", han anunciado los dos organismos en un comunicado conjunto.

Un partido entre el Milan y el Como. / Spada/LaPresse / LAP

La deslocalización del Milan-Como había sido autorizada por la UEFA al mismo tiempo que la del Villarreal-Barça. En ambos casos, a regañadientes, lamentando el organismo europeo que el marco regulatorio de la FIFA no fuera lo suficientemente preciso como para cumplir con su deseo de denegar la solicitud.

En ambos casos, era necesaria la autorización de las federaciones y confederaciones del país de destino. Y aquí es donde ha encallado la Serie A, que se ha topado con las condiciones económicas que le exigía la AFC para autorizar la celebración del encuentro en su territorio, dado que Australia pertenece a Asia en el contexto futbolístico.

Apoyado por todos los clubs

"Los planes para albergar en Perth el primer partido de un campeonato europeo jugado fuera de las fronteras nacionales han sido cancelados de común acuerdo", ha explicado la Serie A en un comunicado conjunto con el gobierno de Australia Occidental, remarcando el buen entendimiento que existía entre ambos organismos para la celebración del partido que, a diferencia del Villarreal-Barça, había sido respaldado por los 20 clubs de la Serie A.

"Nuestro Gobierno ha trabajado de cerca con el AC Milan y la Serie A. Estábamos seguros de que este primer evento mundial tendría lugar en Perth. Es decepcionante, pero es la decisión correcta: no estábamos dispuestos a exponer a Australia Occidental a un nivel de riesgo inaceptable", ha explicado la ministra de Deportes de la región, Rita Saffioti.

Ahora, resta la duda de dónde y cuándo se jugará ese encuentro entre el Milan y el Como. Las opciones pasan por buscar un estadio alternativo en Italia o en aplazar el encuentro para otra fecha, la opción que parece más probable.