Fútbol | Preferente Futgal
El Moaña se reencuentra con el triunfo tres meses después
Los locales encadenaban 11 jornadas sin ganar | Jesús y Breixo anotaron en la recta final del duelo
Once partidos y 84 días después el Club Deportivo Moaña se reencontró con la victoria. El conjunto que dirige Rafa Vázquez se impuso por 2-0 al Sporting Celanova en un partido que le sirve para romper con una negativa racha y de paso para adjudicarse los puntos en lo que era una final anticipada por la permanencia ante uno de sus rivales directos. Los moañeses dominaron el juego y dispusieron de las mejores ocasiones, pero tuvieron que esperar a la recta final del encuentro para materializar su mejor puesta en escena en goles y llevarse el gato al agua.
A la tercera fue la vencida para el preparador vigués, que, tras una derrota y un empate, consiguió por el triunfo. Y es que su equipo salió con mayor mordiente que un Celanova que se blindó atrás para intentar salir al contragolpe. Los locales acumularon oportunidades en la primera media hora de juego, gracias al desborde de Mauro. Marchena envió un centro del extremo de volea rozando el poste, Torres erró una acción combinada y el propio Mauro disparó fuera desde el borde del área. Joni tuvo la única de los visitantes en una falta que estrelló en la cruceta en el minuto 21 antes de que en el 26 Marchena se topase también con el palo.
En la reanudación Vázquez metió cuatro cambios para impulsar a los suyos, que encontraron el premio del gol en el 78, con un penalti a Mauro transformado por Jesús Varela.
Marchena pudo sentenciar en dos acciones pero el Moaña no lo hizo hasta que en el 87 Breixo anotó el 2-0 definitivo a pase, quién si no, de Mauro.
