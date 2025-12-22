Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esgrima

Marta Dorelle y Héctor Docampo brillan en Madrid

Buen rendimiento de El Olivo en el II Torneo Ranking Nacional de Florete Júnior y Cadete

REDACCIÓN

Vigo

Madrid acogió el II Torneo Ranking Nacional de Florete Júnior y Cadete, al que acudió El Olivo. El sábado se celebraron las competiciones individuales y por equipos de las categorías masculina y femenina júnior. Tuvieron una destacada actuación Marta Dorelle y Sergio Martín, que con tan sólo 16 años alcanzaron un meritorio octavo puesto. Tanto los dos equipos masculinos como el femenino consiguieron el objetivo de clasificarse para el Campeonato de España al finalizar entre los ocho mejores de la competición.

Lo mejor llegó en las competiciones cadetes del domingo. Marta Dorelle consiguió la medalla de plata y Héctor Ocampo, la de bronce, siendo además el único español del podio.

