El Elche explota la fragilidad defensiva del Rayo Vallecano
EFE
El Elche dio un nuevo paso hacia la permanencia tras superar con claridad al Rayo Vallecano en un encuentro en el que el equipo ilicitano supo explotar a la perfección, sobre todo en la segunda parte, las debilidades defensivas del conjunto madrileño, que pagó cara su resaca europea.
Tras un primer tiempo igualado, en el que el Elche se adelantó en el marcador por medio de Héctor Fort en los primeros minutos, el conjunto ilicitano, que sigue invicto como local, fue muy superior a su rival en la segunda parte, en la que supo encontrar los espacios en la defensa rival para golpear al contragolpe.
Elche y Rayo Vallecano no especularon y buscaron la portería rival con verticalidad. Un error en la salida de balón de Iñaki Peña provocó la primera ocasión, pero el portero rectificó a tiempo y evitó el gol de Camello.
La respuesta del Elche no se hizo esperar y Héctor Fort, en el minuto 6, abrió el marcador con una gran acción individual culminada con un fuerte disparo a la red.
El Rayo acabó mejor la primera parte, en la que acumuló varias llegadas peligrosas. Óscar Valentín tuvo dos opciones claras de gol, mientras que Fran Pérez, relevo del lesionado Balliu, también amenazó con un disparo que salió rozando el ángulo. Pero en el segundo tiempo el partido giró y las concesiones del Rayo fueron aprovechadas por el equipo ilicitano.
