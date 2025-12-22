El Céltiga se va a Navidad con el play off en el zurrón (1-0)

El Céltiga cerró el 2025 de su centenario como se celebran las temporadas que dejan huella: sumando tres puntos de oro y reforzando su candidatura al play off. Un gol tempranero de Adrián Rodríguez, a los 13 minutos, bastó para tumbar a un Noia correoso en un Salvador Otero que volvió a ser territorio abonado para los de Luis Carro, cada jornada más asentados en la zona noble pese a su condición de recién ascendidos.

El arranque ya marcó el guion. Con más balón y más intención, el Céltiga salió a mandar desde el primer pase. A los dos minutos, Adrián Rodríguez alcanzó línea de fondo y sirvió un centro que Guille remató ligeramente desviado, primer aviso de una primera parte con color local. El premio llegó pronto: José Sobrido ganó la acción por banda, cedió para Adrián y el atacante resolvió con frialdad ante Brais para firmar el 1-0 haciendo bueno el intenso arranque.

Con ventaja, el Céltiga no se conformó. Siguió acumulando llegadas y pudo ampliar la renta antes del descanso. José Sobrido tuvo una muy clara, pero cruzó en exceso su disparo, y Adrián Rodríguez rozó el doblete en una acción en la que se quedaba solo, aunque su intento de vaselina acabó en manos del portero. El Noia, mientras, intentó estirarse sin renunciar al partido y dejó también su firma en una falta directa de Fabio que obligó a Antón a intervenir para sostener la mínima renta. Al intermedio, victoria merecida del Céltiga: el gol y al menos tres ocasiones nítidas para haber abierto más brecha.

La segunda parte cambió de temperatura. El duelo se volvió mucho más movido, con más transiciones y sensación de que cualquier detalle podía agitar el marcador. El Noia dio un paso adelante y tuvo el empate en una clarísima ocasión de Piñeiro, pero Antón respondió con un paradón decisivo para mantener en pie a los suyos. El Céltiga dispuso de la sentencia al contragolpe: Nico tuvo el 2-0, pero el marcador no se movió para algarabía local.

Ficha del partido:

1-0

Céltiga - Noia

CÉLTIGA: Antón, Santi Figueroa, Martín Sánchez, Carlos (Nico, min. 64), Rubén Casás, Giráldez, Dani Prada, Anxo (Óscar Iglesias, min. 64), Guille (Pedro Delgado, min. 83), Sobrido (Álex Rodríguez, min. 72) y Adrián Rodríguez (Marcos Blanco, min. 83).

NOIA: Brais Vázquez, Paco, Izan, Queiruga, Fabio (Manu Sánchez, min. 81), Raúl (Diego Fuentes, min. 71), Constenla (Kanté, min. 55), Regueiro (Javi Muíño, min. 71), David Noya, Áxel y Piñeiro.

GOLES: 1-0, min. 13: Adrián Rodríguez.