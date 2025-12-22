Casa Paco entregó su distinción al lucense Manuel Mourelos
El Grupo Casa Paco 81 entregó su distinción Lenda de Deporte, Convivencia e Amizade, la decimotercera que reparte, a Manuel Mourelos Basandre, referente en el fútbol base de Lugo. «Fue un momento muy emotivo con los niños de Casa Paco y sus familiares», comenta el fundador y presidente de la entidad, Manolo Conde. Al acto de entrega, en la imagen, asistió el concelleiro de Deportes de Redondela, Antonio Cabaleiro.
