El Carballal se regala una valiosa victoria por Navidad

El AD Carballal cerró el año 2025 con una victoria en casa frente a uno de los «ogros» de la Liga, el Ikasa Boadilla. Fue un partido de infarto, que no se decidió hasta los últimos minutos. En la primera parte, dominó con claridad el conjunto vigués (13-7, min. 24), pero en el tramo final el Ikasa aprovechó los errores locales para igualar el partido antes del descanso (13-13).

La segunda mitad estuvo tremendamente igualada, con ventajas mínimas para uno u otro equipo. Al Carballal le funcionó muy bien el 7 contra 6 en ataque, y aunque las madrileñas lograron muchos goles de primera oleada, no encontraban soluciones en el ataque posicional, al atragantársele la defensa viguesa. El Carballal llegó a los últimos cinco minutos con tres goles de ventaja (28-25) y el conjunto vigués jugó con cabeza en este tramo final para no sufrir en exceso. Fantástica victoria del Carballal, que le permite disfrutar de las vacaciones navideñas fuera de los puestos de descenso.