Un buen punto para seguir creciendo

0 RAYO CANTABRIA: Jiménez, Díaz, Cagigal, Calera (Daniel Cordero, minuto 88), Baldrich (Rodrigo Ramos, minuto 81), Izán, Fuentes, Vallecillo (Diego Díaz, minuto 55), Sergio, Franco (Mario Solorzano, minuto 55), Ayala (Argos, minuto 46). 0 CORUXO: Esteban, Borja, Mateo (Losada, minuto 68), Hugo Rodri (Bernardez, minuto 54), Sola, Javi González (Santos, minuto 68), Nacho Fariña (Roque, minuto 83), Juan Rodríguez, Naveira, Carlos Alonso y Guillermo Sánchez. GOLES: 0-1, minuto 30: Sola. 1-1, minuto 73: Izan.

Desde el inicio,el Coruxo se mostró organizado, buscando controlar el balón para aprovechar los espacios que dejaba un equipo local muy intenso en el centro del campo.

Los primeros minutos fueron de tanteo, con acercamientos de los dos bandos pero sin generar ocasiones claras, hasta que el conjunto de Vigo comenzó a imponer su ritmo, moviendo el balón con criterio y haciendo circular la pelota para abrir huecos. La recompensa llegó en el minuto 30 cuando Xavier Sola batió al portero del Rayo tras una jugada bien elaborada, adelantando a los visitantes y mostrando que su calidad ofensiva podía marcar la diferencia en cualquier momento. Los cántabros intentaron reaccionar rápidamente, combinando por las bandas y buscando disparos lejanos que incomodaran a la defensa rival, pero la escuadra gallega se mantuvo firme, con un bloque defensivo compacto y atentos a cada acción.

El juego fue intenso, con balones divididos y presión constante, lo que obligaba a ambos equipos a mantener la concentración. Antes del descanso, el partido se estabilizó un poco, con los gallegos controlando el ritmo y los locales intentando no perder la iniciativa, mientras los espectadores disfrutaban de un choque equilibrado y con emociones.

Mateo, del Coruxo, persigue el balón durante un partido en el camp de O Vao. | Marta G. Brea

La segunda mitad comenzó con un Rayo más decidido a buscar la igualada, presionando alto y generando varias ocasiones de peligro, aunque el Coruxo respondió con transiciones rápidas que hicieron temblar la portería rival. El conjunto visitante mostró paciencia y orden, evitando errores y manteniendo la iniciativa, aprovechando cada oportunidad para acercarse con peligro al área contraria. Finalmente, en el minuto 73, Izan Yurrieta consiguió empatar para el Rayo Cantabria tras una buena acción individual, poniendo el 1-1 en el marcador y dando un respiro a la afición local.

Aun así, los gallegos siguieron dominando en fases importantes del partido, con combinaciones cuidadosas y ataques que hacían trabajar a la defensa cántabra, demostrando que podían volver a ponerse por delante en cualquier momento. Ambos equipos siguieron alternando el control del balón, con ocasiones repartidas pero sin que ninguno lograra desnivelar el resultado, dejando patente la igualdad y la competitividad de la categoría.

La escuadra visitante mostró capacidad táctica, equilibrando defensa y ataque y evitando que el rival se sintiera cómodo en ningún momento, mientras que el Rayo, pese al empate, luchó con intensidad y tuvo sus momentos de peligro.

Los jugadores de Vigo aprovecharon su movilidad en el medio campo y sus combinaciones rápidas, generando oportunidades que mantuvieron en alerta al portero local, quien tuvo que intervenir con seguridad en varias acciones. La tensión aumentaba con cada minuto y la afición vivió un encuentro emocionante, donde cada balón dividido podía cambiar el rumbo del partido.

El Coruxo demostró solidez defensiva y claridad en las jugadas de ataque, mientras que el Rayo buscaba espacios con insistencia, tratando de aprovechar cualquier descuido. La igualdad en el marcador no reflejaba del todo la superioridad táctica del conjunto visitante, que supo mantener la calma y el control de la pelota en los momentos decisivos, evitando que los locales encontraran facilidad para generar ocasiones. Ambos equipos ofrecieron un espectáculo de intensidad y entrega, con jugadas que levantaron a la afición y mostraron que la lucha por cada punto es fundamental en esta liga.

El empate final dejó un sabor agridulce, pero reflejó que los gallegos podrían haber logrado más gracias a su juego sólido y organizado, mientras que el Rayo tuvo que conformarse con sumar un punto. En definitiva, el encuentro ofreció emociones, intensidad y fútbol de calidad, con un empate que deja satisfechos a unos y con lecciones claras para otros.