El Betis castiga con dureza la flojera del Getafe

El Betis se impuso con sorprendente facilidad al Getafe al que desarboló en algunos momentos del segundo para sumar una goleada que incluso pudo ser más contundente sin los delanteros verdiblancos hubieran estado un poco más atinados o el VAR un poco menos errático. Un triunfo sin paliativos.

Elcuadro de Manuel Pellegrini, irregular las últimas jornadas pero en lucha por arriba, decantó la balanza en el segundo tiempo, después de un primer acto igualado, aunque ya con renta bética al descanso gracias a Aitor Ruibal. El Getafe puso intensidad y ocasiones, pero tras el paso por vestuarios llegó su derrumbe en apenas tres minutos, doblete de Ruibal y el 3-0 de Pablo Fornals.

El equipo de José Bordalás pareció no haber vuelto al césped y en dos rápidas acciones de los locales quedó sentenciado el partido. Los madrileño sacaron orgullo y Borja Mayoral recortó distancias pero en fuera de juego. Álvaro Valles frustró también al ‘Geta’ y, en cambio, la pegada del Betis no tuvo fin. El ‘Cucho’ hizo el cuarto y Fornals tuvo la ‘manita’ bética en sus botas pero se le escapó en un final de partido algo delirante en el que el VAR avisó de un penalti que Mayoral envió fuera para el Getafe y anuló por un extraño fuera de juego el que iba a ser el quinto gol de los sevillanos.