El Aston Villa de Emery aspira a todo

Morgan Rogers sostuvo la candidatura al título del Aston Villa, que superó 2-1 al Manchester United con una actuación estelar de uno de los mejores jugadores de la Premier League, autor de un doblete decisivo con el que su equipo se mantiene en la tercera plaza a tres puntos del Arsenal, líder de la competición.

Rogers, sin duda, una de las grandes sensaciones de la temporada en Inglaterra, vive en un gran momento de forma y sus apariciones son decisivas para el Aston Villa. Acumula siete tantos este curso en Liga y este domingo sumó dos, incluyendo uno espectacular, que permitieron derrotar a un buen Manchester United.

Las victorias del Arsenal y del Manchester City obligaban a los hombres de Unai Emery a ganar si querían mantenerse en la pelea por el título. Después de nueve victorias consecutivas (siete en la Premier League y dos en la Liga Europa), el Manchester United no quería convertirse en la nueva víctima de un equipo intratable y recuperado de un inicio de curso complicado.

El Aston Villa, encogido entre tanto dominio, se encerró en su parcela del campo y se dedicó a contragolpear. Y no lo hizo mal, porque antes de dar en la diana pudo marcar por medio de John McGinn. Y pese a vivir en su escondrijo y oprimido por el ritmo que Bruno Fernandes y Cunha imprimían cuando querían y cómo querían, el equipo de Emery golpeó primero con un golazo de Morgan Rogers, sin duda el hombre más en forma del Aston Villa y de toda la Premier League. Dorgu empató en el tiempo añadido del primer tiempo que Rogers volvió a aparecer en el segundo tiempo para que el Villa Park estallase de alegría.