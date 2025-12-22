Fútbol | Tercera Federación
El Alondras reacciona muy tarde en Lugo
Rincón marcó el único tanto de los de O Morrazo a diez minutos para el final
Área 11
Dura derrota del Alondras en campo del Polvorín por 2 a 1. Los locales se pondrían con dos goles de ventaja, y ya en el 80 Rincón recortaría distancias, pero se acabaría el tiempo sin lograr el tanto del empate.
El Alondras llegaba a Lugo para enfrentarse a un rival directo en la lucha por entrar en los playoffs de ascenso, un equipo que llegaba al partido tras dos victorias consecutivas y presionaría a los visitantes para conseguir la tercera.
Comenzaba el partido con los locales muy metidos en el encuentro y buscando el gol que abriese el marcador. Alrededor del minuto 24, Blas aparecería para abrir la lata y colocar el 1 a 0 en el electrónico. El Alondras intentaría reaccionar en busca del gol de la igualada, pero sin mucha fortuna de cara a portería. Los primeros 45 minutos llegarían a su final con la ventaja mínima para el Polvorín ante un Alondras que lo intentaba sin mucha suerte.
Comenzaba la segunda mitad con los dos equipos muy activos en busca del gol. En el minuto 61, Aday sorprendería a Brais y haría el 2 a 0 que dejó a los visitantes muy tocados.
El Alondras reaccionaría en busca del gol que recortara distancias, y llegaría en el minuto 80 gracias a Rincón, pero en los últimos minutos no lograría obra el milagro y, finalmente, los tres puntos se los quedan los locales que se alejan seis puntos sobre el Alondras.
