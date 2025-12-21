| Preferente Futgal
El Valladares despide el año con una importante victoria
Los vigueses cogen aire respecto a la zona baja
N. CABALEIRO
Vigo
El Valladares vio cómo se complicaba de inicio su encuentro ante el Cented Academy, que se adelantó a la media hora al marcar Edu en un córner.
Pero los vigueses empataron pronto con un tanto en propia meta de Cuña al intentar evitar el remate en un pase de la muerte de Peku.
Con un jugador más desde poco después por la expulsión de David, el Valladares sentenció en la segunda mitad con goles de Heber y Varo.
