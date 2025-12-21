Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Óscar Puente PeajesMuertos AccidentesRécord Stellantis VigoAsilo Siervas de Jesús VigoPrisión Madre OurenseLotería de Navidad
instagramlinkedin

| Preferente Futgal

El Valladares despide el año con una importante victoria

Los vigueses cogen aire respecto a la zona baja

N. CABALEIRO

Vigo

El Valladares vio cómo se complicaba de inicio su encuentro ante el Cented Academy, que se adelantó a la media hora al marcar Edu en un córner.

Pero los vigueses empataron pronto con un tanto en propia meta de Cuña al intentar evitar el remate en un pase de la muerte de Peku.

Con un jugador más desde poco después por la expulsión de David, el Valladares sentenció en la segunda mitad con goles de Heber y Varo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents