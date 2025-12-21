Último triunfo del año para el Celta

68 SANTFELIUENC: Martí (11), Salzmann (0), Gil (10), Conde (10), Tibe (2) -cinco inicial- Marotte (12), Núñez (8), Tenbrock (9) y Oares (6). 78 CELTA FEMXA ZORKA: Rodríguez (6), Cabrera (6), Boquete (10), Kelliher (31), Menéndez (3) -cinco inicial- Vizmanos (2), Bermejo (12), Quintana (0), Thomas (4) y Salinas (4). PARCIALES: 16-19, 15-21, 24-29 y 13-9

El Celta Femxa Zorka despidió el año logrando la undécima victoria consecutiva de la temporada. No fue un partido fácil ante el colista del grupo, que logró mantenerse en el partido gracias a su acierto en el tiro exterior, con un 44% de acierto desde la línea de triples.

El partido comenzó con un equipo céltico bien plantado sobre el parquet del pabellón Juan Carlos Navarro. Kelliher y Uxia hacían un 0-4 de salida, pero no tardó el cuadro local en meterse en el partido con su primer triple. Los minutos siguientes continuaron con numerosos errores en el tiro a canasta por parte de ambos equipos, aunque el poder de Kelliher bajo el aro le permitía al Celta Femxa Zorka seguir por delante en el marcador, aunque con una ligera ventaja. Un buen primer tiempo de la americana, que era la dueña de la zona, sumando 8 de los 19 puntos del Celta Femxa Zorka en los primeros diez minutos de juego.

En los primeros minutos del segundo cuarto, el equipo vigués apretó en defensa, lo que le permitió recuperar numerosos balones y aprovechar sus ataques para abrir seis puntos de ventaja en el marcador.

El Celta seguía fuerte en defensa, lo que obligaba al conjunto catalán a intentarlo desde la línea de 6.75. En ataque, las viguesas buscaban a Kelliher, que dominaba a placer el juego interior, siendo clave en los minutos finales del segundo cuarto para que las viguesas llegaran al descanso con nueve puntos de ventaja en el marcador, 31-40.

Tras el paso por los vestuarios, el Celta Femxa Zorka abría los diez puntos de ventaja, aunque el cuadro catalán seguía resistiéndose con su acierto desde la línea de 6.75. Kelliher seguía siendo una pesadilla para la defensa catalana y el cuadro vigués ya se encontraba más cómodo sobre el parquet.

En los minutos finales del cuarto, el partido se convirtió en un festival de triples, con cuatro para el Santfeliuenc y dos para el Celta Femxa Zorka. Todo parecía decidido al final del tercer cuarto, con victoria parcial para el cuadro vigués por 55-69.

Los últimos diez minutos de juego arrancando con una nueva exhibición de Kelliher, a la que todas sus compañeras buscaban bajo el aro. La americana no fallaba, y la ventaja del equipo vigués ya llegaba a los quince puntos de ventaja.

Con el partido encarrilado, las jugadoras bajaron un poco la intensidad, dejando que pasaran los minutos y viendo cómo se reducía la desventaja, aunque nunca lo hizo de los diez puntos.

Al final, undécima victoria consecutiva del Celta Femxa Zorka que despide el año como segundo clasificado, a una victoria del líder.

Las jugadoras se tomarán ahora unos días de descanso, y volverán al trabajo en el pabellón de Navia el próximo día veintiocho, ya que el sábado día 3 habrá un nuevo partido en Navia.