Fútbol | Preferente
San Pedro asiste a un pacto de no agresión entre Villalonga y Choco (0-0)
Villalonga y Choco firmaron un pacto de no agresión en San Pedro. El estado del terreno de juego condicionó en exceso el desarrollo del juego, pero sobre todo la propuesta de ambos equipos.
Solo en la primera parte fueron capaces de hacer circular el balón, aunque sin el colmillo necesario para romper el marcador inicial, aunque hubo algún acercamiento local algo más serio. A medida que avanzaba el encuentro, lo blando del terreno de juego obligó a golpear en exceso sobre las áreas rivales sin generar apenas ventajas.
La falta de remates con marchamo de gol obligó a guardar la ropa en el tramo final con los dos equipos dando por bueno el punto conseguido.
Ficha del partido:
0-0
Villalonga - Choco
VILLALONGA: Rodri, Borja Sáez, Berni, Pacheco, Maykel, Teyko, Roi, Capelo, Iago Portas (Óscar Martínez, min. 68), Romay y Martín (Héctor, min. 70).
CHOCO: Diego Pérez, Aarón, Diego. Lucas (Ronald, min. 77), Xabi, Xián (Álex, min. 54), Roberto (Otero, min. 77), Dani Suárez, Álex Gil (Brais, min. 69), André (Graña, min. 54) y Rosendo.
