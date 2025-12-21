Pugna en las alturas entre el Villarreal y el Barcelona

El Villarreal recibe en La Cerámica al Barcelona (16:15 horas, DAZN) con la intención de recuperarse tras los dos palos sufridos en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, en un choque entre los dos equipos más en forma de LaLiga y en las alturas de la clasificación pero con dos partidos más disputados con los barcelonistas, que con 43 puntos lideran la tabla frente a los 35 del Villarreal.

Sin embargo, en el bando que comanda Marcelino García Toral las derrotas ante el Copenhague en el torneo continental y Racing de Santander en Copa, les ha dejado fuera de ambas competiciones y contradicciones con la mejor trayectoria liguera de su historia.

Por ello, los de Marcelino García Toral esperan seguir su buen momento en Liga, en la que suman seis victorias seguidas, para recuperarse ante el Barcelona, que acumula siete triunfos en cadena.

El líder llega a Vila-real con la intención de alejar a los amarillos en la clasificación, que ahora están a 8 puntos del líder pero con dos partidos menos.