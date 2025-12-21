El Porriño somete la insurrección

23 C. ORBE ZENDAL PORRIÑO: Palomino, Adriana Mallo (3), Zhukova (3), Bono (2), Juliana Nunes, Alicia Campo, Aitana Santomé (3), Zsembery (1), Adriana Rial (1), Isis Moreno, Paulina Buforn (6), Prelchi (3), Manterola, Laguna (1). 18 GRAFOMETAL LA RIOJA : Larrayoz, Chumillas, Lorena Pérez, Blanca Benítez (2), Luján (2), Geandra, Paula Milagros (1), Paula Morales, Sarrionandia (2), Rivadeneira, Sarai Sanmartín (1), Loidi (1), Novovic (8), Somogyi (1), Sidibe, Loscos. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 3-2, 4-4, 6-5, 8-6, 10-6, 11-9, descanso, 12-12, 15-14, 15-15, 19-17, 20-17, 23-18.

A los equipos se les ve cuando el viento sopla a favor, pero sobre todo cuando el camino se escrespa y asoman las trampas y los dilemas. En uno de esos estaba ayer el Conservas Orbe Zendal Porriño por culpa del Grafometal La Rioja que, tras frenar el intento de escapada del primer tiempo de las porriñesas (10-6 en el minuto 25) había igualado el partido e incluso con quince minutos por jugar desperdició dos ocasiones con empate a quince goles para ponerse por primera vez por delante en el marcador. A las porriñesas les estaba costando fluir en un partido de bajo tanteo, excesivos errores y con las riojanas agarradas a la buena dirección de Blanca Benítez y la eficacia de Novovic que durante mucho tiempo anotaba uno de cada dos goles del Grafometal.

Pero en ese momento de incertidumbre, el Porriño se abrazó a sus clásicos. Aunque Paulina Buforn había sido uno de sus sostenes, justo en ese momento cedió el protagonismo que fue a los brazos de Caro Bono (enorme temporada la que está haciendo la argentina), Aitana Santomé y Carmen Prelchi que castigó en los seis metros con saña. Las de Isma Martínez volvieron a sacar partido de sus variantes: lo mismo castigaban en el lanzamiento de distancia que buscaban el corazón de la defensa riojana. El Grafometal no sabía si salir o quedarse; si apretar en nueve metros o cortar los caminos interiores y en esa incertidumbre pescó el Orbe Zendal que cogió tres goles de ventaja (19-16) con poco más de diez minutos por jugar. Las riojanas, insistentes, trataron de agarrarse a un último tren, pero ya iba demasiado rápido el Porriño en ese momento. Las de Isma Martínez no cedieron y completamente sueltas abrocharon una victoria con la que se fueron a disfrutar de turrón. Tras el parón del Mundial la vida les sonríe.