El Guardés sufre para doblegar al Morvedre

20 Mecalia Atlético Guardés (9+11): Amandine Balzinc (p.), María Sancha (3), María Palomo (3), Blazka Hauptman (1), Ariana Portillo (2), Lorena Téllez (2), Carme Castro (1) [siete inicial], África Sempere, Sabina Mínguez (p.) Jazmín Mendoza (2), Cecilia Cacheda (1), Rosane Serrano (1), Elena Martínez (1), Ania Ramos (2), María Español (1) y Melina Rodríguez (p.). 16 Balonmano Morvedre (6+10): María Pérez (2), Lilly Törok (3), Martina Cuadrado (p.), Remei Cunyà (2), Martina Català, Sara Palanques, Andrea Claramonte (2) [siete inicial], Beatriz Masseu, Khadija El Jellabi, Rebeca López (5), Paola Santos (p.), Lucía Gámez, Lucía Julve (2) y Carla Zálvez. Marcador cada cinco minutos: 1-2, 1-4, 3-4, 6-5, 9-6, 10-9, 13-11, 13-12, 15-13, 18-14, 20-16.

El Guardés cerró 2025 con una sólida victora que la mantiene en la segunda plaza de la clasificación. Las de Ana Seabra tuvieron que emplearse tras un encuentro lleno de imprecisiones y desaciertos por ambas partes pero se recompusieron a tiempo de sumar un nuevo triunfo y mantener vivo

Al Guardés le costó entrar en el partido porque después del gol de Téllez que inauguraba el marcador hicieron un parcial de 0-4 que comprometió al equipo de Ana Seabra. Tras este parcial por fin reaccionó el Mecalia, aunque por la mínima. Los minutos pasaban y se sucedían todavía los errores en el lanzamiento. Tuvo que esperar hasta el minuto 19 para igualar el partido (5-5). Las guardesas habían frenado la producción del Morvedre gracias a su defensa pero en ataque sufrieron de lo lindo para encontrar la meta rival.

Fue entonces cuando un acierto de María Sancha puso a las suyas por delante de nuevo, iniciando un camino que continuarían Cecilia Cacheda primero y Ania Ramos después, y que confirmaría una cierta recuperación de la concentración por parte de las locales (8-5, min. 27). El Guardés cerró esta primera mitad liderando gracias a la buena coordinación del ataque a 7 implementado en los últimos minutos, una imagen mucho más cercana a la que acostumbra a trasladar el equipo miñoto que la demostrada durante la mayor parte de estos primeros 30 minutos (9-6, min. 30). Se trataba ahora de mantener la mentalidad de cara a la segunda parte para constatar la superioridad.

La reanudación se inauguró con un cañonazo de Lorena Téllez que seguía abriendo la brecha en el marcador. Las de Seabra salieron a la pista decididas a afinar su juego defensivo, igualar la presión visitante y hacerse con el dominio del partido, y si bien estas intenciones se leían perfectamente, no siempre se materializaban sobre la pista, pues varios errores no forzados llevaron a que el Morvedre lograse responder con un 0-3 que dejaba claro que todavía no había nada decidido (10-9, min. 35). La resistencia del Morvedre se mantuvo durante todo el segundo tiempo y siempre tuvieron al Guardés a tiro de un par de goles hasta que en los últimos diez minutos llegó el definitivo arreón que abrió una brecha que el Morvedre ya no era capaz de gestionar. Un triunfo sufrido pero que sabe igual de bien.