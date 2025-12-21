fútbol | Tercera Federación
El Estradense reacciona al fin
Se impuso de forma sólida al Viveiro después de tres tropiezos
Goleada por 0 a 3 del Estradense en campo del Viveiro que devuelve buenas sensaciones al equipo de Manuel Ángel González. El gol de Pedrosa en la primera parte y los goles de Gerard y Brais en la segunda le dan tres puntos vitales al Estradense.
El Estradense llegaba al Cantarrana tras tres derrotas consecutivas con el objetivo de volver a recuperar sensaciones y llevarse los tres puntos.
El partido comenzaba con los dos equipos muy igualados sobre el césped, ninguno lograba apropiarse del balón. El primer tramo del encuentro no tenía dominador, pero pronto cambiaría el rumbo del partido.
En el ecuador de la primera parte llegaría la acción que cambiaría el duelo. Pedrosa lograría abrir la lata para los visitantes superando a Ayoub y poner el 0 a 1. El marcador no se movería más durante la primera parte y los dos equipos se marchaban a los vestuarios con todo aún por decidir.
Comenzaba la segunda mitad y el Estradense quería cerrar el partido. Gerard aparecería en el partido para aumentar la ventaja y colocar el 0 a 2 en el minuto 64. El partido estaba encarrilado y los visitantes estaban cómodos sobre el terreno de juego. En el minuto 75, Brais cerraría el partido con el 0 a 3. Finalmente, el Estradense se lleva los tres puntos ante el Viveiro y logra romper su racha negativa tras tres derrotas.
