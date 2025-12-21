El Coruxo quiere cerrar 2025 subido en la nube

El Coruxo afronta su segundo partido consecutivo lejos de O Vao con la clara intención de cerrar el año logran siete jornadas ininterrumpidas sin conocer la derrota. Esta tarde visita a un Rayo Cantabria que acumula cuatro jornadas sin perder, con tres empates y una victoria. A pesar de ello, el filial cántabro ocupa la última plaza de descenso, pero a un punto de la posición de play out, y a cuatro de la salvación.

El equipo entrenado por Javi Pereira es consciente de la importancia de los tres puntos en juego de esta tarde. A dos partidos para concluir la primera vuelta del campeonato, el equipo tiene encarrilado el primer objetivo, el de la permanencia, y comienza a soñar con llegar a opciones de pelear por la fase de ascenso.

El Rayo Cantabria ha tenido muchos problemas en su campo de La Planchada, en donde solamente ha conseguido ganar dos partidos, y empatar otros tres. la necesidad de suma puede ayudar el planteamiento de los vigueses, de esperar al rival y salir con velocidad a la contra. Lejos de O Vao, el Coruxo es un equipo muy fiable, ya que es el segundo mejor equipo en lo que llevamos de temporada, a una victoria del Fabril Deportivo, que es el mejor fuera de casa.

Sobre el Rayo Canabria, Javi Pereira apuntaba que «es un equipo muy joven. Un equipo que tiene muchísimo talento, sobre todo arriba con los extremos y los media punta. El año pasado hicieron una muy buena campaña, y tiene varios jugadores que estuvieron muy bien. Tiene un buenúltimo tercio ofensivo, tienen mucho nivel y al final jugar fuera de casa y como cualquier partido de esta competición es muy complicado. Nosotros intentaremos como siempre ir a por los tres puntos siendo valientes y sin perder nuestra identidad».

HORA: 15.50 horas.

CAMPO: La Planchada.