balonmano | División de Honor Femenina
El Mecalia Guardés despide un año ilusionante en su casa
Las de Seabra reciben al Morvedre con la seguridad de que finalizarán la primera vuelta en la segunda posición
REDACCIÓN
El Mecalia Atlético Guardés despide el año en casa. Las de Ana Seabra reciben este sábado en A Sangriña al Balonmano Morvedre para disputar la última jornada de la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026, etapa que el equipo miñoto ya sabe que cerrará, como mínimo, en segundo lugar de la clasificación. La convocatoria se mantiene con respecto a la del miércoles en Elda: África Sempere certificará su regreso en casa, en un partido donde se seguirán notando las bajas definitivas de Cristina Cifuentes y Anouk Nieuwenweg, así como la lesión de Nerea Gil. La técnica Seabra ha sumado a las juveniles María Español y Melina Rodríguez como refuerzos.
El Guardés llega al encuentro con los ánimos cargados tras volver del parón con buen pie. El pasado miércoles, el equipo dominó con rotundidad a un Elda Prestigio que luchó hasta el final (19-22) y apretó algo el marcador. El equipo se ha ido adaptando a las nuevas necesidades marcados sobre todo por las lesiones. En ese sentido el partido de hoy tiene como gran aliciente ver de nuevo en A Sangriña a Africa Sempere que regresó del retiro para cubrir la lesión de larga duración de Cristina Cifuentes. Anotó dos goles en la cita y hoy se espera que reciba el cariño de la que ha sido su afición y seguían siendo sus vecinos. El Morvedre, penúltimo, no debería suponer un gran obstáculo para las de Seabra.
HORA: 19:00 (hoy).
PABELLÓN: A Sangriña.
