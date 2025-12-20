El Mecalia Guardés despide un año ilusionante en su casa

El Mecalia Atlético Guardés despide el año en casa. Las de Ana Seabra reciben este sábado en A Sangriña al Balonmano Morvedre para disputar la última jornada de la primera vuelta de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026, etapa que el equipo miñoto ya sabe que cerrará, como mínimo, en segundo lugar de la clasificación. La convocatoria se mantiene con respecto a la del miércoles en Elda: África Sempere certificará su regreso en casa, en un partido donde se seguirán notando las bajas definitivas de Cristina Cifuentes y Anouk Nieuwenweg, así como la lesión de Nerea Gil. La técnica Seabra ha sumado a las juveniles María Español y Melina Rodríguez como refuerzos.

El Guardés llega al encuentro con los ánimos cargados tras volver del parón con buen pie. El pasado miércoles, el equipo dominó con rotundidad a un Elda Prestigio que luchó hasta el final (19-22) y apretó algo el marcador. El equipo se ha ido adaptando a las nuevas necesidades marcados sobre todo por las lesiones. En ese sentido el partido de hoy tiene como gran aliciente ver de nuevo en A Sangriña a Africa Sempere que regresó del retiro para cubrir la lesión de larga duración de Cristina Cifuentes. Anotó dos goles en la cita y hoy se espera que reciba el cariño de la que ha sido su afición y seguían siendo sus vecinos. El Morvedre, penúltimo, no debería suponer un gran obstáculo para las de Seabra.

HORA: 19:00 (hoy).

PABELLÓN: A Sangriña.