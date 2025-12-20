Marc Pubill, el defensa de Terrassa que ha superado la 'mili' de Simeone: "No tardará en llegar a la selección"

Observando que no estaba jugando nada, ubicado en el fondo del armario de Diego Pablo Simeone, apenas tres ratitos en otros tantos partidos, Osasuna decidió hace unas semanas interesarse por la situación de Marc Pubill (22 años) de cara al mercado de invierno. Al chico, ávido de minutos en la élite, le sonó más que bien esa música y entabló conversaciones con el club navarro, que era optimista con la operación. Ya no lo es, claro.

Porque en unas pocas semanas, Pubill ha pasado del ostracismo a la titularidad en el Atlético de Madrid. "Está en una progresión continua, no tardará en llegar a la selección", ha llegado a decir recientemente el 'Cholo' sobre un futbolista al que había concedido apenas 40 minutos entre los 17 primeros partidos de la temporada, pese a que estuvo disponible y convocado en todos esos partidos.

Pubill está en una progresión continua, no tardará en llegar a la selección Diego Pablo Simeone — Entrenador del Atlético

Marc Pubill, en el partido contra el Valencia. / AFP7 vía Europa Press

Este domingo (14.00 horas), Pubill será titular en el último partido del Atlético en este 2025, en Montilivi frente al Girona. Cerca de su casa en Terrassa, donde pasará unas fiestas más felices de lo previsto tras completar la 'mili' de Simeone, un proceso a fuego lento de adaptación al modelo de trabajo del entrenador argentino que, en su caso, ha incluido un cambio de posición.

Porque Pubill, pese a sus 190 centímetros de altura, creció siempre como lateral derecho. El verano pasado, el Barça estudió su posible fichaje para dar relevo a Koundé, pero la falta de 'fair play' financiero descartó la operación. Jugó el último curso en el Almería, en Segunda, y aprovechó que Jesús Areso, el primer objetivo del Atleti para reforzar esa posición, se acabó decantando por marcharse al Athletic.

Un fichaje de 16 millones

16 millones de euros puso sobre la mesa el Atlético por un defensa al que Simeone le vio desde el primer momento hechuras de central, ideal para su defensa de cinco, pero adaptable también para la de cuatro hombres, los dos sistemas que combina con naturalidad durante los partidos. Pero eso requería una formación específica diaria y constante con los técnicos rojiblancos en la ciudad deportiva de Majadahonda.

"Simeone me ha enseñado a jugar de central. Había jugado algún minuto de central, pero no había entrenado nunca en esa posición, no me habían enseñado", explicaba el chico hace un mes en una entrevista con el canal AtléticoStats, justo antes de que arrancara su eclosión. Ante el Inter, en Champions, participó en la última media hora con muy buenas sensaciones. A partir de ahí, el despegue.

Simeone me ha enseñado a jugar de central. Había jugado algún minuto de central, pero no había entrenado nunca en esa posición, no me habían enseñado Marc Pubill — Defensa del Atlético

De irrelevante a indiscutible

Ha jugado los 90 minutos contra Oviedo, Athletic, PSV y Valencia. En el último mes, solo se ha quedado sin participar contra el Barça y, por descanso, el miércoles en Copa ante el Atlético Baleares. En este tramo, el catalán ha exhibido su poderío en el juego aéreo, su determinación en los duelos y su audacia cuando tiene que salir al corte.

Marc Pubill, con Simeone detrás de él. / AFP7 vía Europa Press

Pubill se ha beneficiado en las últimas semanas de las lesiones de Le Normand, Giménez y, ahora, Lenglet y del desplazamiento de Hancko al lateral izquierdo ante el escaso rendimiento que han ofrecido Ruggeri y un Javi Galán que apunta a salir del club en enero.

"Tiene que mantener su humildad y alejarse de los periódicos y de todas las palabras lindas que ustedes [los periodistas] le van a ofrecer en este periodo. Cuando se aleje de todo eso, va a seguir manteniendo su trabajo de mucha paciencia", le recomendó Simeone tras el partido de la semana pasada contra el Valencia. Este domingo, contra el Girona, tan cerca de su casa, tiene una nueva oportunidad de demostrar su progresión.