El Club Ciclista Teis contará por primera vez con equipo élite y sub 23

Si en 2025 el Club Ciclista Teis recuperó su equipo júnior, el próximo año dará otro paso adelante en su crecimiento. Por primera vez en sus más de tres décadas de existencia, la histórica entidad viguesa contará con un conjunto élite y sub-23 masculino. Esta formación competirá en el calendario estatal e internacional bajo la denominación de High Level – Gsport.

Dando el salto a la categoría previa al campo profesional, el Club Ciclista Teis completa el eslabón que le faltaba en su trabajo con la base. La idea es que los niños después de su etapa juvenil puedan tener continuidad en la siguiente etapa de sus carreras deportivas.

El primer ejemplo de esa continuidad dentro del club lo representa Quique Pérez, canterano que viene de finalizar su paso por la categoría junior y accede a la flamante escuadra amateur. El ciclista redondelano se estrenará como sub-23 teniendo la posibilidad de participar, entre otras, en las citas de la Copa de España.

La primera plantilla élite y sub-23 del Club Ciclista Teis contará con Antonio Llopis como director deportivo y se caracteriza por su juventud. Una combinación de talento gallego, estatal e internacional con amplia mayoría de corredores sub-23 como son los debutantes en la categoría Dani Vieito, Asier Ortega, Xavi Mestre, el portugués José Salgueiro, el sudafricano Carter Barnes y el ya mencionado Quique Pérez, además de Emilio Llopis, Héctor Domínguez, Mateo Matey, Bertie Bruce-González, el ecuatoriano Jacob White, el suizo Victor Benareau y Alejandro Merenciano, vigente campeón de España de Eliminación.