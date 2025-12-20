El Celta despide el año en la pista del colista del grupo

El Celta Femxa Zorka despide el año en la pista del colista del grupo, el Santfeliuenc. Un partido que en un principio no debería ofrecer demasiados problemas. SIn embargo la situación ahora es complicada tras la lesión de la capitana, Sara Vidal.

Sara Vidal. |

Si algo caracteriza a la plantilla céltica es el grupo y la unión que hay entre las jugadoras. La noticia de su grave lesión cayó como un jarro de agua fría, por lo que el trabajo fundamental de la semana ha sido recuperar mentalmente al equipo. Mucho trabajo para el psicólogo del equipo, Pelayo Suárez, que trabajó con intensidad con las jugadoras para que esta tarde ofrezcan su mejor imagen y consigan una victoria para dedicársela a su capitana.

Cristin Cantero, entrenadora del equipo celeste, apuntaba que «vamos a por el último partido del año. Siempre es un partido muy difícil el previo a las vacaciones. Nosotros venimos en una situación un complicada. Hemos tenido esta semana a gente tocada y la lesión de Sara nos hizo daño a nivel anímico, a nivel humano. Para nosotros es una pieza muy importante y cuando te falta alguien siempre es difícil recolocar al equipo».

Sobre el partido, la entrenadora indicó que «el Santfeliuenc cambió de entrenador. Ellas también venían de una dinámica mala. Con el cambio de entrenador desprenden mejores sensaciones, como cualquier grupo al que le pasa esto. Tratas de cambiar lo que sea para que la dinámica sufra un giro. Creo que ya están también en ese proceso. Es un equipo dinámico, que sus pequeñas son muy agresivas al aro. Sus cuatro son muy móviles, verticales, jugadora con tiro. No espero ningún partido fácil. Creo que por dentro tenemos ventaja. La capacidad que tenemos de generar, de apretar en toda pista nos puede llevar a una buena dinámica. Pero para eso hay que estar muy bien atrás, rompiéndole sistemas, siendo capaces de llevar nosotros el ritmo desde la defensa. A ver si somos capaces. Tenemos que hacer un gran esfuerzo mental para estar y mejorar un poquito lo que venimos haciendo».

HORA: 16.30 horas (hoy).

PABELLÓN: Juan Carlos Navarro.

Sara Vidal se pierde el resto de la temporada

Malas noticias las que llegaban ayer con el resultado de la resonancia que el jueves se le hizo a la capitana del Celta Femxa Zorka, Sara Vidal. El diagnóstico indicaba la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lo que supone que se despide de la temporada. En los próximos días la jugadora viguesa pasará por el quirófano y a partir de ese momento iniciará su recuperación. El objetivo será estar preparada para el inicio de la temporada 26/27.La capitana viguesa se lesionó el sábado pasado en el partido que enfrentaba al Celta Femxa Zorka y al Domusa ISB. En el tercer cuarto, el equipo vigués robó el balón en defensa e inició una rápida contra dirigida por Sara Vidal. En el último pase de la entrada se le fue el pie, momento en el que se produjo la lesión. En ese mismo instante las lágrimas de la capitana celeste hicieron pensar en lo peor y ahora los peores pronósticos se han confirmado.Desde el mismo momento en el que se conoció la noticia, los mensajes de ánimo y apoyo fueron constantes.El siguiente paso será el de fijar una fecha para que Sara pase por el quirófano y solucionar el problema. La complejidad de las fechas en las que estamos complica un poco la situación. Después, una rehabilitación que contará con ejercicios suaves para reducir dolor e inflamación y recuperar movilidad, progresando a fortalecimiento muscular, equilibrio y agilidad, y culminando con el retorno a la pista de Navia para ir cogiendo poco a poco ritmo y sensaciones.