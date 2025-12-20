La solidaridad vence a la lluvia en el trofeo navideño del Celta Atletismo

No era una jornada que invitase a la práctica deportiva, pero el motivo era más que suficiente para intentarlo. Las pistas de atletismo de Balaídos acogieron este sábado el IX Trofeo Solidario de Nadal organizado por el Celta Atletismo, un clásico de estas fechas en el que los resultados e hitos pasan a un segundo plano. Cientos de jovencísimos atletas y sus familias acudieron a la llamada para donar víveres al Banco de Alimentos de Vigo, recogiéndose una cifra similar a los 400 kilogramos de la edición pasada.

Pese a la intensa lluvia desde las diez de la mañana los deportistas pudieron debutar en nuevas especialidades o despedirse de su categoría en una de las últimas pruebas de la temporada 2025. Los tres primeros de cada prueba y todos los menores de 8 años recibieron una medalla conmemorativa.

Cientos de jóvenes deportistas participan en el IX Trofeo Solidario de Nadal del Celta Atletismo / Marta G. Brea

El trofeo organizado por el Celta Atletismo contó con el patrocinio de Gadis y Digoin, así como la colaboración del Comité Galego de Xuíces. Estaba previsto tomar una foto de familia de todo el club pero el fuerte aguacero obligó a posponerlo a unas condiciones más favorables. Entre las autoridades presentes estuvo la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez.

Pérdida de la homologación

La prueba ha sido la primera afectada por la pérdida de la homologación de las pistas tras las obras acometidas durante este otoño. A última hora del sábado el Concello de Vigo emitió un comunicado asegurando que «nadie les comunicó esa pérdida» pero avanzaba un acuerdo para desbloquear la situación.

La Federación Galega de Atletismo trasladó a través de su delegado en la ciudad que costeará ese proceso de verificación para que las marcas registradas en la pista vuelvan a ser «oficiales» y válidas. Esta medida llega después del rechazo del gobierno local a asumir el coste, de unos 6.000 euros según apuntan fuentes conocedoras, tras invertir más de 47.000 euros en estas «mejoras» que provocaron la degradación de categoría.

Desde el gobierno local señalan a la FGA como «órgano coordinador de las disciplinas y primer interesado en la utilización» de esta instalación. El ente autonómico será el encargado de costear esta intervención y evitar que durante los próximos meses no hubiera pruebas atléticas en la ciudad. En el comunicado de prensa el Concello alega que las instalaciones son gratuitas para todos los usuarios, algo que no ocurre en otras urbes de la comunidad.

Las pistas actuales fueron inauguradas el 29 de agosto de 1981 y formaron parte de las inversiones de cara al Mundial 82 del que Vigo fue sede. El Consejo Superior de Deportes, presidido por el exatleta marinense Jesús Hermida, invirtió en ellas casi 140 millones de pesetas entre las instalaciones de " resisport ", los graderíos y el cierre perimetral.

En el primigenio anillo de atletismo en el estadio -inaugurado el día de la muerte de Manuel de Castro Hándicap- se forjaron cinco atletas olímpicos (Rivas, Pérez, Magariños, Salgado y Gayoso), mientras que en las del otro lado de la rúa Olímpicos se han alcanzado ya los ocho entre medio fondo, fondo, combinadas o marcha.

La prometida reforma de estas pistas se encuentra paralizada desde hace más de un año al producirse un sobrecoste del 83% en su anteproyecto. Para el nuevo estadio se dibujaba una grada con aforo para 467 espectadores, además de un módulo con una recta de 60 metros y zonas de saltos. En su interior habría dependencias para controles anti doping, prensa, cámara de llamadas, jueces y hasta ocho vestuarios y 11 aseos.