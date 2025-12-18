El Ourense CF despierta del sueño copero

La aventura del Ourense CF en la Copa del Rey ha llegado a su fin. Rozaron los de Dani Llácer la gesta de tumbar al tercer equipo de Primera en este torneo, pero un gran gol de Jauregizar en la última jugada del primer tiempo de la prórroga dio un sufrido triunfo al Athletic Club y dejó en la cuneta a los ourensanos, entregados hasta el límite, serios toda la tarde y que hasta el pitido final insistieron en busca de su suerte.

El partido fue una batalla que llevó al límite de la resistencia a los futbolistas. La lluvia que no dejó de caer sobre O Couto y el estado del terreno de juego convirtieron el duelo en una pelea por la supervivencia.

El Ourense CF sobrevivió al combate físico con un equipo poderoso como el bilbaíno, incómodo en los primeros minutos (los ourensanos pusieron cerca a la portería aunque sin grandes ocasiones) y solo en el tramo final del primer tiempo se quitaron de encima la presión y pudieron acercarse al área de Alberto Sánchez aunque sin generar tampoco grandes oportunidades.

En el segundo tiempo al Ourense le costó un poco más. El Athletic se adaptó bien al estado del campo y dominó aunque sufrió para fabricar oportunidades. Estuvo firme el Ourense en esos minutos hasta que en el tramo final el partido se abrió. Nico Williams se encontró con Alberto a tres del final y en el último suspiro un disparo de Omar estuvo a punto de dar el pase al Ourense CF pero el balón salió desviado por muy poco.

De ahí a la prórroga, dominada de salida por el Ourense CF que cercó el área de Padilla, pero justo en el descuento del primer tiempo del añadido un balón parado acabó con la pelota a los pies de Jauregizar que enganchó un gran remate desde el borde del área. En los últimos quince minutos el Ourense dejó el alma en busca de un empate que nunca llegó.