El Mecalia Guardés cumple en el regreso

Cuesta sacarse la carbonilla después de un parón de más de un mes. Hay tiempo para mejorar, para descansar, pero también para acusar la inactividad. El Mecalia Guardés regresó con una victoria sólida (no espectacular) en la pista del Elda al que dominaron casi siempre con ventajas cómodas y solo le entró cierto apuro cuando las de Prades se acercaron en el marcador con su buen final de partido y llegaron a situarse a tres goles de diferencia. Un día para congratularse por el buen nivel defensivo ofrecido por el equipo de Ana Seabra, por las paradas de Amandine Balzinc (19 intervenciones exitosas), el buen rendimiento en ataque de María Palomo (seis goles) y el estreno tras regresar a las pistas de Africa Sempere que ha salido del retiro para cubrir la ausencia que deja la lesión de Cifuentes.

El partido no tardó en elegir el camino por el que iba a discurrir. Más de tres minutos para anotar el primer gol anunciaban un cruce en el que las defensas iban a marcar el desarrollo. El Guardés entró mejor (0-3) y Prades no perdió el tiempo para solicitar el primer tiempo muerto y frenar un poco lo que amenazaba con romper el partido demasiado rápido. Equilibró el partido, pero ese hueco ya era difícil de cerrar por lo que el Mecalia Guardés disfrutó de esa ventaja que fue manejando con solvencia (4-7, minuto 15; 6-9 en el minuto 20). El partido estaba en el alambre y el Mecalia abrió un poco más de hueco en el final del primer tiempo (8-12 en el descanso).

La segunda mitad continuó en el mismo tono con las defensas marcando la pauta. El Elda atacó pronto y consiguió reducir la renta, gracias también a los siete metros, si bien jugadoras como María Palomo y Lorena Téllez seguían encontrando con relativa facilidad los huecos en su defensa (10-14, min. 35) La misma pivote encadenó dos robos con los que logró escaparse y pillar desprevenida a Virginia Fernández para devolver la renta a la dinámica de los compases anteriores al descanso (10-16, min. 38).

Para los minutos finales, sin embargo, las cosas amenazaron con torcerse para el Guardés. El equipo anfitrión había encontrado la manera de encadenar varios tantos consecutivos que redujeron la renta hasta tres goles (18-21, min. 27). Fue un pequeño susto porque la victoria estaba a buen recaudo y el equipo de Ana Seabra se hizo fuerte para que ya no pasasen muchas cosas.