La élite sufre en dieciseisavos

La Primera División sigue perdiendo representantes en la Copa del Rey. El Mallorca quedó eliminado en Riazor. Los otros cuatro equipos de máxima categoría que disputaban ayer la eliminatoria de dieciseisavos han superado la criba, pero con marcadores ajustados. Sólo el Valencia pudo disfrutar de un cierto desahogo.

Los goles de Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el tramo final del partido clasificaron al Barcelona en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, ante un Deportivo Guadalajara que firmó un encuentro para el recuerdo pese a la derrota (0-2) en el Estadio Pedro Escartín.

El sólido bloque de los locales provocó el juego más horizontal de los de Flick en toda la temporada, pero el tanto de cabeza de Christensen en el minuto 77 y la sentencia del delantero inglés en el 90 fueron el bote salvavidas de un Barcelona que ya está en octavos de final.

Un gol del canterano Noé Carrillo en el minuto 86 dio al Deportivo la clasificación para los octavos después de tumbar al Mallorca, que pudo forzar la prórroga en el tiempo añadido con un remate de Abdón Prats.

El Elche ha hecho buena la lógica de estar en una división superior a la del Eibar y ha conseguido el pase tras derrotar por la mínima, 1-0, al cuadro armero, que tuvo una gran ocasión. Corpas fue derribado dentro del área visitante. El árbitro, sin dudarlo, decretó penalti que fue lanzado por el propio Corpas. El andaluz disparó bien colocado y raso por la derecha, pero el guardameta del Elche adivinó su intención y se lanzó al poste para detener el lanzamiento, impidiendo así el empate para los armeros.

Un gol de Pablo Marín en el último suspiro dio el triunfo y la clasificación a una Real Sociedad que, pese al relevo en el banquillo, no experimentó ninguna mejoría ni en fútbol ni en sensaciones pero que logró el objetivo de pasar de ronda ante un Eldense que, pese a ser de Primera RFEF, le llevó al límite. Sucic había marcado el 0-1 en el 79 pero Nacho Quintana había empatado dos minutos después.

El Valencia superó al Sporting de Gijón en El Molinón (0-2), a raíz de dos zarpazos de Beltrán y Raba al comienzo de cada parte en un partido de marcado dominio visitante que pudo finalizar con un resultado más abultado.