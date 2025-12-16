El Mundial de Vaurien vuelve a Vigo

El Campeonato de Mundo de la clase internacional Vaurien se disputará el verano de 2027 en Vigo, bajo la organización del Real Club Náutico vigués. Así se decidió estos días en la habitual reunión semestral del Comité International du Vaurien (CIV), en Cachan (París).

En la reunión, a la que asistieron varios representantes españoles, entre ellos el vigués Nacho Campos, presidente de As Vaurien España, se trató sobre la marcha de los próximos Mundiales. El grupo de trabajo conoció los últimas novedades sobre el próximo Mundial, en 2026 en Travemunde, Alemania, para después pasar al punto sobre la sede del Mundial español.

En verano, durante el Mundial de Eslovaquia, el comité internacional, igualmente conocido por sus siglas inglesas (IVCA) y que preside el alemán Peter Lakshmanan, acordó definitivamente que España sería la sede de 2027. El IVCA está formado por siete miembros, entre los que figura Nicolás Souto, joven regatista vigués que se encarga de coordinar la vela juvenil.

Ahora faltaba por conocer la localidad española anfitriona de la cita intercontinental, porque se sabía del interés de Extremadura y, en especial, de Valencia. Pero Vigo se llevó el gato al agua con una sólida carta de intenciones. Al comité tampoco se le escapó la capacidad organizativa del Náutico vigués y que los regatistas vigueses siguen conformando la flota con más importantes resultados a nivel mundial.

La clase Vaurien aprueba con notable antelación, y por riguroso sistema de rotación, a qué asociación nacional le corresponde el siguiente turno organizativo. Por ese orden, España iba a recibir a la flota internacional en 2028. Sin embargo, ha logrado hacerse con la organización doce meses antes, en 2027. Aunque era el año de Uruguay, la asociación sudamericana necesitaba más tiempo para cumplir las exigencias organizativas y de logística. Eso ha permitido el trueque de fechas con AS Vaurien España.

Precisamente como presidente de AS Vaurien España, Tone Pérez ya logró que Vigo organizase el Mundial de 2022, inicialmente previsto para 2021 pero que la pandemia retrasó. Ahora, como presidente del Real Club Náutico vivirá en primera persona la cita de la vela ligera.

España ha sido sede del Campeonato del Mundo de Vaurien en once oportunidades, la primera en 1964 en Palamós. En Galicia solo se ha disputado tres veces, dos en Sanxenxo (2005 y 2013) y una en Vigo (2022).

La de 2027 será la sexagésima quinta edición del Mundial, nacido en 1962. En la clausura del Mundial de 2026 en Travemunde, el vigués Nacho Campos, actual presidente de As Vaurien España, recibirá la bandera de la clase, en la que se recogen todas las citas mundialistas, para que la deposite en el Náutico hasta su izado el verano de 2027.