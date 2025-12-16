El Traviesas se mantiene enganchado a la zona alta

El Traviesas masculino ganó por 2-4 en su visita al Maristas coruñés, un equipo de jóvenes con proyeccción, que juegan muy ordenados. Los vigueses practicaron un juego fluido desde el inicio pese a la sensible baja de Guada y no se descompusieron cuando el Maristas remontó el 0-1 inicial al comienzo de la segunda parte. Triplete de Barral, completado por Canabal. El triunfo permite a los olívicos mantener la sexta posición a un solo punto del Oleiros, al que reciben en la clausura de la primera vuelta. Será ya el 10 de enero.

En Plata femenina, el Traviesas pagó su mala primera mitad ante el Berenguela (4-0) y el Ponteareas compitió hasta el final en casa del Raxoi (2-1).