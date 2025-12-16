El Valinox bate a su único perseguidor y suelta amarras

Victoria del Valinox Novás en un partido tremendamente disputado frente al Lanzarote Ciudad de Arrecife, segundo clasificado. Fue, como se esperaba, un choque muy igualado, que se decidió por detalles, y en el que hubo diferentes fases en las que mandaba uno u otro equipo.

En la primera parte parecía que el Lanzarote estaba más cómodo sobre el parqué y así, con distancias cortas, fue siempre por delante en el marcador. Al descanso, 13-15. En la segunda mitad, el Novás tomó el mando para igualar el choque en el minuto 7 (18-18). A partir de ahí, fue el equipo de O Rosal el que dominaba con distancias de dos o tres goles y así llegaron al tramo final. A falta de cuatro minutos, el Novás parecía tener el partido decidido (26-23), pero el conjunto canario hizo un parcial de 0-3 en tres minutos para igualar (26-26). Guillermo Artime pidió tiempo muerto y en esa última posesión local lograron volver a ponerse por delante en el marcador con gol de Isma López. Todavía hubo tiempo para una última posesión del Lanzarote, que jugó sin portero para atacar en superioridad, pero la fantástica defensa del Novás impidió un lanzamiento claro y los dos puntos se quedaron en O Rosal.

Por su parte, el Reconquista de Vigo superó al Saeplast Cañiza, en un partido en el que el equipo vigués estuvo siempre por delante en el marcador. El conjunto local hizo un partido muy serio a nivel defensivo, cerrando las acciones de 1x1 de Allan y Fari del conjunto de A Cañiza, que no se encontraba cómodo. Mientras en ataque, con rápidas transiciones, el Reconquista era muy efectivo, y también atacaba con acierto en posicional, de forma que logró una distancia máxima de cinco goles al descanso (19-14).

En la segunda parte, minuto 40, el Cañiza, que no dejó de competir, logró ponerse a dos tantos (22-20), pero varias acciones del Reconquista que finalizaron en 7 metros y exclusión, fueron decisivas para que el conjunto vigués cerrase el triunfo sin apuros finales.

Mal partido del Granitos Ibéricos Carballal en su visita al Calvo Xiria, lo que se vio reflejado en una derrota amplia. El Carballal salió mal, como desconectado, y el partido sólo estuvo igualado en los primeros 5 minutos. A partir de ahí el conjunto de O Carballo se puso por delante en el marcador y ya no abandonó el mando. El equipo vigués no estuvo acertado ni en ataque ni en defensa, llegando tarde a todas las acciones, lo que permitía al Calvo Xiria ir abriendo distancias hasta el 19-12 del descanso, que dejaba el partido decidido salvo un cambio radical en el descanso, que no llegó. El Granitos logró ponerse a cuatro goles en la segunda mitad (24-20), pero un tiempo muerto del Xiria y una exclusión en el conjunto vigués se vio reflejado en un parcial de 3-0 que acabó con las escasas posibilidades de remontada.

Dolorosa derrota del BM Porriño en Culleredo, en un partido en el que la falta de acierto ante la portería contraria condenó al equipo dirigido por Dani Benaches.

El partido comenzó muy igualado, con un Porriño concentrado y trabajador, para hacer frente a una de las revelaciones de la temporada. En el minuto 22, 9-9. Pero en el tramo final los locales estuvieron más acertados y se fueron al descanso con ventaja (15-12).

Tras el descanso, el Porriño volvió a acercarse y a ponerse a sólo un gol de distancia (20-19, min. 40). Pero a medida que avanzaba el choque, aumentaba la falta de definición de los visitantes y el Culleredo logró la victoria.