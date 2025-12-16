El Inelsa Asmubal y la SAR Rodavigo siguen en racha

Cañiza, SAR y Asmubal Meaño cerraron el año 2025 con una victoria, mientras que el BM Porriño sigue en su mala racha y cayó derrotado en su visita al Hand Vall Valladolid.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño sumó la quinta victoria consecutiva para cerrar el año 2025 en la sexta posición. Fue un mal partido, en el que la actuación de la portera Irene Ríos fue crucial para vencer al Fuentes Carrionas.

No fue un buen encuentro. Las locales cometieron muchas imprecisiones y pérdidas de balón y permitieron al equipo visitante llegar vivo al descanso (12-12). En el reinicio, la actuación de Irene Ríos fue crucial, ya que, gracias a sus paradas, el Asmubal Meaño logró un parcial de 7-1 en los primeros minutos que fue decisivo (19-13, min. 43). A partir de ahí, con una diferencia importante, todo fue más sencillo para las locales que cerraron el triunfo con un 31-27 en el marcador. Lo mejor, el resultado y la meta Ríos.

La SAR Rodavigo sigue en racha y ayer sumó, en su visita al Romade, la cuarta victoria consecutiva en Liga. La confianza que tiene el equipo se ve reflejada en la cancha y esto sucedió también frente a un conjunto canario lleno de jugadoras experimentadas.

El equipo dirigido por Vero Posada dominó desde el inicio, con una fantástica defensa y sobre todo fe en sus posibilidades. Al descanso, el marcador lo decía todo: 14-20. La segunda mitad fue absolutamente dominada por las gallegas, que llegaron a vencer por siete goles de diferencia, por lo que hubo minutos para todas. En el aspecto ofensivo, destacar a Sandra Fernández, con 13 goles.

El Helvetia Saeplast Cañiza logró en Gijón una nueva victoria que le mantiene en la segunda posición de la tabla, igualado a puntos con primero y tercer clasificado. El partido tuvo dos fases muy diferentes. En la primera mitad, el Cañiza dominó con facilidad, desde una muy buena defensa que les permitía además conseguir goles sencillos a la contra. De esta forma se plantaron en el descanso con una diferencia de +6 y buenas sensaciones.

Pero la segunda fue muy diferente. El Cañiza no se sintió cómodo en ningún momento, sin claridad y con muchas pérdidas de balón (24 en la segunda parte). Pese a ello, victoria del Cañiza sin haber alcanzado su mejor versión.

La única mala noticia de la jornada para el balonmano gallego llegó para el Rubensa Indupor BM Porriño, que sumó frente al Hand Vall Valladolid la séptima derrota consecutiva. El equipo gallego, que había recuperado a Aroa, perdió en el último entrenamiento a Anabel por un esquince. El partido comenzó igualado en los primeros minutos, pero después el Hand Vall pegó un tirón y llegó a ponerse seis goles arriba. Reaccionó el Porriño, que logró recortar para acercarse a dos tantos (13-11) a falta de menos de cinco minutos. Pero un par de malas decisiones en defensa, permitió al Hand Vall volver a abrir la distancia (17-11). En la segunda parte, el Porriño lo intentó todo, cambiando de defensa y compitiendo hasta el final, pero no consiguió recortar distancias para llegar al tramo final con opciones.