Surf/Bodyboard | Trofeo Concello de Nigrán-Copa Galicia
Patos corona a los reyes de su «pico»
Los locales Daniela Alonso y Carlos Megino, entre los ganadores
Patos acogió la 32ª edición del Trofeo Concello de Nigrán de surf y bodyboard, integrado en la Copa Galicia de estas modalidades deportivas. Disputado bajo el sol dominical, no hubo demasiado oleaje pero las olas de un metro permitieron la celebración. Las condiciones, de hecho, alentaron que los mejores especialistas de Galicia exhibiesen su talento.
El coruñés Juan Fernández se impuso en Surf Open y el pontevedrés Milo Castelo, en Surf Master. Castelo es el auténtico rey del Pico de Patos, ya que acumula ocho victorias en esta cita. En la competición femenina dominó la local Daniela Alonso. En cuanto al bodyboard, otro nigranés, Carlos Megino, se alzó con la victoria, acompañado en mujeres por la herculina Eire Martínez.
