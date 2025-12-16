Con África al frente

El Mecalia Guardésvuelve a la carga. Tras el mes de parón mundialista, las de Ana Seabra retoman la actividad hoy miércoles con el partido de décimo segunda jornada en la pista del Elda Prestigio (20:00 horas), que es también el primero de una semana que despedirá el año con doble jornada, pues el equipo miñoto no coronará la mitad de la temporada hasta este sábado en A Sangriña. Sobre la pista podrán plasmarse las novedades vividas en la plantilla durante el parón. Será el primer encuentro sin Cristina Cifuentes ni Anouk Nieuwenweg, y podrá verse el regreso de África Sempere para cubrir la demarcación de pivote. Nerea Gil, por su parte, sigue de baja y no ha viajado.

El Guardés llega a la cita con ganas de volver a las pistas. Especialmente, teniendo en cuenta que su último partido antes de estas cuatro semanas supuso también su primera derrota de la temporada, una caída ajustada ante un Rocasa Gran Canaria anfitrión que logró frenar la tardía reacción guardesa durante la segunda parte (24-22). Aquel había sido el último de una tanda de ocho duelos muy concentrados en el tiempo, con competición europea de por medio, y el cansancio pesó para una plantilla que hasta entonces se mantenía invicta.

El equipo se sitúa con un panorama bastante diferente, principalmente en su plantilla. Las últimas semanas han estado marcadas por noticias tan importantes como la baja definitiva de Cristina Cifuentes debido a una lesión con varias afectaciones en el tobillo izquierdo, el regreso del retiro de África Sempere para cubrir su lugar en el pivote y por último, la salida de Anouk Nieuwenweg con efecto inmediato, anunciada hace tan solo unos días. La plantilla, en la que también persiste de momento la baja de Nerea Gil, se valdrá de estos dos partidos de cierre de año para reajustarse y volver a encontrar el ritmo.

Duelo con José Ignacio Prades

En el ámbito deportivo, otro de los retos será el gran momento del equipo dirigido por José Ignacio Prades, el técnico que hizo campeón a las guardesas en 2017. El Elda Prestigio llega a la cita en noveno lugar de la clasificación, con un recorrido más estable que el de rivales como Elche o Aula, en el que se cuentan cuatro victorias, un empate y seis derrotas. El club parece haber encontrado un gran ritmo gracias a una plantilla muy renovada para este curso, que ha podido beneficiarse de fichajes tan importantes como Maddi Bengoetxea o Malena Valles.

La entrenadora del Guardés, Ana Seabra, ve al Elda como «un rival que está motivado para seguir creciendo y mejorar su campaña». Por su parte, insiste en las ganas de su propio equipo de «volver a tener buenas sensaciones» y recuperar la senda de la victoria, para lo que será imprescindible demostrar «una buena consistencia defensiva y ofensiva que nos ayude a resolver los problemas que seguramente planteará Elda y conseguir los dos puntos».La concentración, de nuevo, será clave: «Sin duda, será un partido muy igualado», anticipa Seabra.