Volando a ras de suelo: el gran año de Natalia González

Natalia González galopa sin que sus dos pies lleguen a separarse a la vez de la tierra. Sigue los pasos de tantas figuras españolas y gallegas mientras desbroza su propio camino. La canterana céltica marcha y sueña. «2025 ha sido el año de su despegue», valora su mentor, José Ángel Rodríguez. «Es responsable, agradecida, ambiciosa, buena compañera... La atleta que cualquier entrenador desearía tener». Dos medallas nacionales la confirman entre las grandes promesas. Natalia vuela a ras de suelo.

La viguesa ya había triunfado vicariamente a través de su hermano. A Andrés, dos años mayor, lo orientaron enseguida hacia la marcha los monitores del Celta pese a sus reticencias iniciales. Natalia lo secundó y esa coincidencia los ha retroalimentado en su ilusión. Andrés le dedicó a Natalia su bronce en el Campeonato de España Sub 16 de 2022.

–Un pedazo de mi medalla es tuyo –le dijo.

«Cuando era pequeña, nunca resalté en atletismo. No era rápida, ni fuerte, ni saltaba mucho. Me desmotivaba bastante pensar que nunca sería la mejor en algo, sobre todo viendo que a otros niños les salía solo», confiesa la joven. El encuentro en 2021 con José Ángel, que ya adiestraba a Andrés, cambió su enfoque. «Vio algo diferente en mí cuando el resto solo veía a una niña que de mayor dejaría el atletismo. No fue mi nivel físico, sino mis ganas de aprender y esforzarme. Él me enseñó a ser constante, a disfrutar entrenando y compitiendo».

–No vienes a ganar, vienes a divertirte –le insistía el técnico.

«Aunque parezca mentira, José lo hizo verdad. Sé que en el futuro no me voy a acordar de la marca o el puesto que hice en tal carrera, pero sí de lo bien que me lo pasé», sostiene. «Además, me enseñó que todo cuenta; no sólo cuando te saltas los entrenamientos, también cuando no descansas. Gracias a él, en vez de frustrarme por no conseguir algo, recuerdo mis pequeños méritos y todo el proceso. Y si no soy capaz, él me lo recuerda. Es como de la familia para mí».

Podio en O Barco. / Cedida

Ese blindaje mental –«podré aplicar en el futuro ser paciente y disciplinada»– se ha combinado con la mejoría en «fondo, fuerza y velocidad». José Ángel añade: «A nivel técnico es muy buena. Este año hemos conseguido corregir unos defectos y eso le ha ayudado a economizar energía. Hemos modificado un poco la programación y está siendo controlada por su médica. Esas han podido ser las claves de su éxito, aunque esto no tendría sentido sin su sacrificio».

Aunque Natalia pronostique el olvido de sus cronos, su progresión se registra en ellos. Siendo de primer año, Natalia conquistó la medalla de plata en el Campeonato de España Sub 18, disputado en Castellón a comienzos de julio. Recorrió los 5 kilómetros en 25 min 31 s. En el Gallego de invierno, hace 15 días, rebajó esa cifra a 24 min 29 segundos. Y este sábado, en el Campeonato de España de Invierno, logró el bronce con 24 min 9 s.

Dos rivales un año mayores

Sucedió en O Barco, en excelentes condiciones de meteorología y circuito, de 1 kilómetro. Natalia se integró en el grupo de siete corredoras que abrió hueco ya en la primera vuelta y evitó el descuelgue paulatino de otras rivales. Icía Ares (Ourense Atletismo) rompió a partir del tercer kilómetro para enfilar la victoria (23 min 37 s). La emeritense Laura García (C.A. Mitreo) la siguió a distancia (24 min 5 s), con Natalia apretando los dientes a su estela. Con las dos, ambas de segundo año, compartiría minutos después ese podio sub 18.

«La medalla es un recuerdo físico de todo lo que me he esforzado, de cuando entrené aunque no me apeteciese o cuando no he podido salir con mis amigas», comenta de su bronce. «Es como una muestra de que voy por el buen camino y de que vale la pena. Los atletas tenemos días en los que pensamos que somos un fracaso por un entreno o una competición que salieron mal o porque ves que no estás rindiendo como deberías. Pensar que has ganado dos medallas de España o que tus marcas son de las mejores de tu país te hace recordar que todo el mundo tiene días malos».

Habla Natalia de esas inseguridades que sólo el atleta, en su soledad, conoce. «Cuando gané mi primera medalla tenía miedo de que solo hubiese sido un golpe de suerte . Ganar esta segunda me ha dado más confianza y motivación». José Ángel confirma esa «confianza increíble» recién adquirida y cuya carencia era «su punto más débil».

Cierto que el primer cajón se le resiste en ambos lados del Padornelo. Lo retiene Icía Ares. La de Ames (2-4-2008) precede a Natalia (11-7-2009) en la vida como en la marcha. La viguesa conoció a la mahiana en la primera carrera de 5 kilómetros que disputó. «Se decidía qué cinco atletas irían con la selección gallega. Yo temía pinchar o no estar preparada. Siendo mayor que yo, pensé que controlaría mejor los ritmos. Me pegué a ella. Salimos juntas y llegamos juntas».

Andrés y Natalia González, hace tres años, con José Ángel Rodríguez. / PABLO HERNáNDEZ GAMARRA

Juntas han seguido, desde aquel primer Nacional en ruta en Cieza «y en mil pruebas más. Ambas sabemos que las cosas se dejan en la pista. En atletismo no puedes cambiar lo que hacen los demás, sólo lo que haces tú. Si han sido mejores es porque se lo merecen. Cuando ganó el Iberoamericano me alegré muchísimo». El microcosmos de la marcha fomenta el hermanamiento: «En Galicia tampoco somos tantos y todos nos llevamos muy bien. Son muchos viajes, competiciones, recuerdos...».

«Todo esto no lo hubiese podido conseguir sin mis padres, que siempre me han apoyado y llevado a todos lados; sin mi hermano, que me presentó este mundo del atletismo y la marcha; sin mis compañeros, que han estado conmigo en mis peores momentos, y mucho menos sin mi entrenador», enumera Natalia. A todos ellos les pregona:

–La medalla es nuestra.