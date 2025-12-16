Balonmano | División de Honor Oro Femenina
El final estropea el gran partido del Carballal
Mila Alonso
El conjunto vigués estuvo concentrado y metido en el choque y así llegó al descanso con empate en el marcador (14-14). En el inicio de la segunda parte, fue el Carballal el que se puso por delante y comenzó a dominar el choque lo que provocó un tiempo muerto de las locales (18-20, min. 44). A partir de ahí, el Anaitasuna comenzó la remontada y el Carballal su peor momento, con multitud de pérdidas de balón y poca precisión en los lanzamientos a portería. Y estos pésimos minutos provocaron un resultado final que no refleja lo sucedido en la cancha durante los 60 minutos de juego.
ANAITASUNA, 31 – 25, A.D. CARBALLAL
31. ANAITASUNA: Natalia Ortiz (6), Andrea Saez, Ingrid Fortuño (1), Lorea Mariñelarena (2), Alba Afonso (1), Alba Jurado (1), Nerea Aguinagalde (2), Naiara Bozal, María Monllor (6), Daniela Natale (5), Ainhoa Ramírez, Uxue Iriarte (5), Ane Garralda, Iraia Pilart (2), Irene Glaria, Marta Jaques.
25. A.D. CARBALLAL: Helena Sancho (1), Antía Seijo (1), Patricia Mallo (2), Daniela Carranza (5), Naihara Costas (2), Lidia Portela, Lucía Villamarín, María Pereira (5), Alejandra Montenegro (3), María Álvarez, Nerea Arias (2), Patricia Teijeiro (1), Sabela Vázquez (2), Salma Aakcha, Laura Rúa, Yaiza Alonso (1).
ÁRBITROS: Mikel Gayoso y Eder Gómez. Excluyeron dos minutos a la local María Monllor (2) y a las visitantes Antía Seijo, Daniela Carranza, Sabela Vázquez, Laura Rúa y Yaiza Alonso.
PARCIALES: 2-2, 6-2, 7-4, 10-7, 10-9, 14-14 (descanso), 15-16, 17-19, 20-20, 24-22, 28-24, 31-25 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 10ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Pabellón Anaitasuna).
El AD Carballal cayó derrotado en su visita al Anaitasuna en un partido muy igualado durante casi 50 minutos, pero que se decidió en el tramo final, a favor de las locales.
