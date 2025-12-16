La jornada de los interrogantes

El entrenador del Orbe Zendal, Isma Martínez, regresaba ayer de contemplar semifinales y final del Mundial femenino. De la misma manera, su equipo afronta hoy la reanudación de la Liga, que el evento internacional ha mantenido en suspenso desde mediados de noviembre. La escuadra louriñesa se mide hoy (18:00) al Granollers en cancha vallesana.

Una hora extrañamente temprana en jornada laboral. La ha solicitado el propio Orbe Zendal, que viaja de mañana y así podrá regresar de noche en el último vuelto de Barcelona a Oporto (22:00). Hay que exprimir el calendario porque el sábado (18:15) visita O Porriño el Grafometal La Rioja. «Ganamos una sesión de entrenamientos, que nos vendrá muy bien», conviene el técnico.

Cuatro puntos de ventaja

Son citas para que el Orbe Zendal consolide su estatus. Sexto con 14 puntos, aventaja en cuatro precisamente a esos adversarios, que cierran la zona de play off. «El partido es clave», precisa Isma sobre el de hoy. «El Granollers ha hecho un plantillón. Estará muy arriba tanto en liga regular como en play off y Copa. Estoy gratamente sorprendido de la ventaja que tenemos. Si la podemos ampliar, sería fantástico».

Aunque habituales en cada campaña, «los parones siempre son raros», advierte. «No sabes cómo va a responder tu equipo y si el contrario ha utilizado este tiempo para preparar algo diferente. Nosotras hemos trabajado muchísimo y creo que el equipo dará una mejor versión todavía en la segunda vuelta. Hemos localizado qué tocar y esperamos haberlo tocado de forma correcta».

Aroa y Julia Figueira regresan a la convocatoria, aunque su concurso inmediato es incierto. «Al menos nos sirve para entrenar todas juntas, lo que no había pasado ni en pretemporada. Estábamos compitiendo muy bien pero no tenía pinta de que pudiésemos sostener demasiado ese nivel con los efectivos que teníamos».