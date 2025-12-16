As Celtas Sporting firma un set en A Madroa

La penúltima jornada del año, y última de la primera vuelta del grupo gallego de Tercera Federación, confirmó el excelente momento del Lóstrego CF, que ya es cuarto a tres puntos del podio, mientras As Celtas Sporting no cede el liderato.

En A Madroa, las de David Ferreiro le hicieron un set al EF Concello Boiro (6-2) en un choque con tres partidos en uno. El primero, marcado por los errores de la portera visitante. Un mal despeje suyo dejó el balón franco para Zaila Gándara, que marcaba de chut lejano al tercer minuto de juego. Seis minutos más tarde, un disparo de fuera del área de Lía Ayestarán acaba escapándosele de las manos a la portera visitante. As Celtas parecía dejar sentenciado el choque al cuarto de hora con una galopada de ‘Luchi’ Fernández, que asistía a Iria Seoane para que ésta fusilase de zurda dentro del área.

Sin embargo, una jugada personal de Antía González y un centro chut de Laura Santos que se colaba por encima de Caride, la portera céltica, ponían cierta incertidumbre en el marcador.

Las visitantes se fueron a por el empate, aunque Ángela Novoa despejó cualquier duda robando un balón, con chut a la base del poste y rechace cazado por Ana Capelo en el 61. Diez minutos más tarde, Capelo picaba un balón excelente para que se internase Lía Lorenzo, que marcaba de vaselina ante dos defensas y la salida de la portera. Y en el 90, Lorenzo firmaba el doblete particular marcando en segundo rechace.

El Lóstrego se impuso al Orzán (1-3), en el campo de A Torre, con remontada. El partido empezó mal, con gol de Miranda al quinto minuto –disparo raso al borde del área–, pero las de Roberto Vázquez van lanzadas y firmaron su cuarto triunfo consecutivo, esta vez ante el once herculino.

Tras el gol adverso, las de Beade reaccionaron. Las tablas llegaban en saque de esquina de Pili Viñas, con Noa Uhía fusilando en el segundo palo en el 38. Después, Pichel y Alexia Cerqueira sellaron el triunfo.

Mientras en As Relfas el Sárdoma perdía su ‘final’ contra la SD O Val por 1-2 (1-0 al descanso gracias al tanto de Paula González), en A Granxa había reparto de puntos entre el Domaio (María Calvar, minuto 36) y el Tomiño (Carla Pérez, minuto 66). El Domaio (con 4 puntos) y el Sárdoma (2) ocupan las dos plazas de descenso.