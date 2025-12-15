Mucha tensión, insultos y golpes a los vehículos en la llegada a Asturias del Real Oviedo

La afición del Oviedo dijo basta. La mala dinámica en la que está inmerso el Oviedo, unido a la abultada goleada del Sevilla (4-0), tuvo consecuencias importantes en el seno de la entidad azul. La primera, la destitución de Luis Carrión, que ni con esas calmó el sentir de una hinchada que mostró su indignación por la desastrosa temporada del equipo con insultos, protestas e incluso golpes a los vehículos de futbolistas y directivos tras su llegada a Asturias.

El cabreo de lo vivido en Sevilla se trasladó directamente a la rampa del Carlos Tartiere. El lugar escogido para celebrar algunos de los triunfos más memorables de los últimos tiempos se convirtió en el epicentro de las protestas. “Echar a Carrión era la decisión más fácil para protegerse, pero él no es culpable de todo. El problema es, ¿a quién traes que solucione esto?, decía uno de los aficionados allí presentes. Su sentir era el de muchos, que señalaban directamente a la directiva como el principal culpable.

Hinchas oviedistas muestran su enfado a la llegada del Oviedo tras la derrota en Sevilla y la destitución de Carrión. / Irma Collín / LNE

Sobre las nueve de la noche comenzó a llegar la expedición azul. Los primeros en aparecer fueron el presidente del club, Martín Peláez, y el director general, Agustín Lleida, que fueron recibidos entre pitos. Poco después cada uno salió por su lado en sus propios vehículos. “¡Fuera!, ¡da la cara!" y muchos insultos más recibió el directivo mexicano, pero la peor parte se la llevó Agustín Lleida, cuyo vehículo fue golpeado, pateado y acabó con un retrovisor destrozado.

Tras ellos llegó el autobús del equipo con el resto de la expedición, también entre numerosas protestas. Uno a uno, los futbolistas del Oviedo comenzaron a desfilar con sus vehículos propios y la tensión seguía creciendo en la rampa del Tartiere. Todos recibieron abucheos y recriminaciones, a excepción de los canteranos (Pablo Agudín, Cheli y Dieguito) y futbolistas como Aarón Escandell, Colombatto o Reina. El delantero Salomón Rondón sufrió la rotura de una ventanilla de su coche a causa de un golpe.

Carrión, el más increpado

Sin embargo, el momento más crítico se vivió con Luis Carrión, que abandonó el estadio como copiloto, acompañado del jefe de seguridad del club, Jesús Manuel Álvarez. El técnico, con el rostro visiblemente desencajado, se llevó la peor parte de la ira de la afición azul. Al grito de ¡rata! e incontables insultos, los hinchas se agolparon hacia su vehículo para golpearlo, llegando a detenerlo y obligando a intervenir a los cuerpos y fuerzas de seguridad para proteger a sus integrantes y permitir su circulación.

Los jugadores siguieron desfilando y a algunos pesos pesados como David Costas y Dani Calvo se les pidieron explicaciones, pero ningún jugador se paró a hablar con la afición. Como anécdota, el último en abandonar las instalaciones azules fue el utillero del club, Silvino, que se despidió entre vítores de la afición.